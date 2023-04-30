姚焯菲昨夜飛返新西蘭繼續學業 約定小菲象7月再見 (18:10)

姚焯菲（Chantel）早前趁學校假期回港半個月，原定25日晚飛返新西蘭繼續學業，惟入閘前胃痛身體不適，最後押後離港日子，改機票擇日再飛。休息數天後，Chantel昨晚（29日）已起程返新西蘭。

姚焯菲官方後援會在社交平台分享Chantel身在登機大堂內的自拍片，Chantel說︰「Hello，各位小菲象（粉絲暱稱），大家好﹗大家不用擔心，我已完全康復，現身處機場，要起飛返新西蘭讀書。」

Chantel同時感謝歌迷支持她的新歌《小出走》，開心新歌MV的點擊率已過100萬。她約定與歌迷7月再見。

（即時娛樂）