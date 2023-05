next

台灣歌手林宥嘉今晚(30日)在紅館舉行尾場演唱會,昨晚(29日)一場林宥嘉點名叫捧場的柳應廷(Jer)和他合唱《眼色》,令Jer驚喜萬分又緊張,而Jer在毫無準備下清唱,亦發揮出水準,全場掌聲雷動,事後Jer在Ig發長文分享感受,並搞笑形容為「黐線系列」,他還感謝偶像林宥嘉突如其來的驚喜,林宥嘉亦在Jer的Ig帖文留言,並標註了Jer﹑李駿傑(Jeremy)和呂爵安(Edan) :「@jeremylaous(柳應廷)@jeremy_0908(李駿傑) thank you for coming~ 我們繼續一起加油!用音樂、用各自不同的expressions跟大家分享正面的力量,工作中的 @edanlui(呂爵安)也加油!你們大家都加油!」當Edan得知林宥嘉在留言標註了他並叫他加油時,Edan在Ig限時動態轉發帖文,並興奮寫道:「大癲﹗」

