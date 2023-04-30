盧瀚霆腳傷未癒跳舞就住 盼有機會再與陳慧琳合作 (20:20)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今天（30日）出席馬場活動，跳唱歌曲《Mr. Stranger》及《MONEY》，吸引逾500歌迷入場支持。近日忙拍戲的他唱完第一首歌後不停喘氣，要跟粉絲閒聊一會才表演下首歌。Anson Lo受訪時直認狀態麻麻，稱近日忙拍電影，休息時間比從前少很多，加上腳傷未癒，跳舞時也要就住。他說︰「醫生預計我還要覆診多兩次。」

為了不想留下病根令將來更麻煩，Anson Lo坦言現在跳舞時要留力︰「不能像平日做到幾多就幾多，平日給力200%，今日只出了180%。電影《12怪盜》還有動作戲要拍，如我用力過度，長遠來說就更麻煩。」談到他日前搣走腳上的藥貼時連腳毛也被搣走，Anson Lo笑言這段時間一定不會穿短褲露腿︰「我前一晚貪心貼多了消炎膠布，現在又嚴重了，小腿一撻撻似的，有些位置有腳毛，有些位置卻沒有。」

Anson Lo仍擔任舞蹈員時，曾在2018年演出陳慧琳（Kelly）歌曲《打字機》的MV。談到今日與陳慧琳同場，他表示︰「Kelly說我大個仔了﹗入行後首次跟Kelly見面，我有點害羞。Kelly很好，不停跟我說話，很盡力關心我這個後輩，很感激他打破僵局。如Kelly能有時間和我合作，我會十分榮幸。」

Anson Lo透露拍完電影後就會伙拍呂爵安拍攝港版《社內相親》︰「很期待演霸道總裁角色，覺得很有新鮮感。」談到他未獲港台頒發十優歌手獎，Anson Lo說︰「Life still goes on﹗我沒有正面或負面感覺。這行有很多頒獎禮及不同的獎項，不能保證自己每個都有份，不會介意。」姜濤今天24歲生日，他表示稍後開工時會見到對方，屆時會送上蛋糕及唱生日歌慶祝。

（即時娛樂）