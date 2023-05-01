林宥嘉將壓力化為能量 寫感恩日記 再生BB要問太太意願 (13:02)

台灣歌手林宥嘉（Yoga）昨晚（30日）於紅館舉行巡迴演唱會香港站尾場，COLLAR成員陳泳伽（Winka）與李芯駖、黃妍、魏浚笙、鄧小巧、馬天佑等捧場。Yoga於演出中，除了飆高音獻技，唱快歌時邊做掌上壓和Sit up，令現場氣氛不斷升溫，台下有人大叫除衫，Yoga笑著說：「你們叫我脫100次，可能有天真的會脫。」再引全場起哄，他笑說：「大家尖叫聲很爆炸，若然我每年夏天都來香港開騷有多好。」

Yoga分享自己的故事發放正能量：「過去的日子，錄專輯、當老公和爸爸迎接很多挑戰，因而患上重病，我經常拉肚子，連青菜也不能食，原來壓力是看不見的，無法打走，後來醫生教我寫日記，就好起來。」

Yoga騷後受訪時表示，希望將來有多點機會來港分享音樂，騷前曾光顧茶餐廳，獲悉自己開騷有助帶旺紅館附近食店生意，感到非常開心。問到為何不在個唱中騷肌？他說：「看我新歌MV，MV脫衣騷肌就是為了吸引大家。」

他指自己身體已康復，學懂將壓力轉化為能量，又說：「我在病後學了一點心得，原來人在壓力大的時候，食高纖維素菜就會拉肚子，可以轉食紅黃椒、黃瓜，用梳打粉開水飲，對抗癌病也很有幫助，寫日記並不是治療重點，反而凡事學感恩，就能改變心態。」講到太太丁文琪忙於帶子女上學，此程未能同行，Yoga會買手信回台送家人，問到有沒計劃再生小孩？他笑說：「要問太太意願。」

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（即時娛樂）