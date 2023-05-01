野外步出3玩野加大馬｜奶仔玩飛索險撞爆後腦 胡敏芝嚇到尖叫兼腳軟 (13:58)

劇組專誠為Karen影低至靚一面，而奶仔都有「寫真」，但效果就見仁見智。（大會提供）

由方紹聰（奶仔）擔任主持的J2節目《野外步出3玩野加大馬》，今晚（1日）播映，今季加插J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）擔任客席主持。

上兩季奶仔與靚女嘉賓到香港野外瓹窿瓹罅，挑戰各項體能任務，相隔年半，奶仔帶大家跳出香港，直搗馬來西亞大玩特玩更多超乎想像的野外挑戰，包括笨豬跳、瀑降、War Game、空中滑翔、洞穴探索、涉水、越野車、攀岩及飛索等，另外還會挑戰世界最巨型滑水道，及攀爬1200米高山The Pinnacles。靚女嘉賓陣容除了，除了有馬來西亞土生土長的靚女藝人及素人外，還有張慧儀。

第3季打頭陣嘉賓，是力捧小花Karen，可惜奶仔對她多番嫌棄，質疑Karen樣貌與身形不達標，更出盡法寶「賣甩」Karen。2人首集挑戰「歷奇活動」，包括「極限攀爬架」、「動感水管陣」 及「平衡木道」，過程峰迴路轉。

事緣奶仔雖曾玩過飛索，但出師不利的他一來便險撞爆後腦，又因為Karen一時「眼盲」險命喪九泉，相當黑仔，至於Karen則嚇到尖叫兼腳仔軟，亦曾因體重過輕被「半天吊」，險象環生。

奶仔透露是次是自己首次因為拍攝綜藝節目衝出香港，並謂升呢監製後要兼顧事情更多：「好開心公司終於睇到我努力，畀Budget我向世界出發，我會繼續秉持上天下海概念，帶大家探索馬來西亞好玩嘅地方。今次仲多咗兩個partner，感覺好似做咗哥哥咁。」

談到與張慧儀相識經過，奶仔笑言全靠多口水：「我哋係拍劇識嘅，嗰時我又唔識死，同前輩傾偈冇有怕，佢覺得呢個𡃁仔咁多嘢講又幾得意，所以就做咗朋友，一知道要去馬來西亞就即刻打去問佢願唔願意嚟拍，今次佢同我一齊郊遊都非常開心。」

（即時娛樂）