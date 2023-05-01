跟陳培甡《紫釵記》波折下圓滿結束 汪明荃工作排到11月 (14:52)

問到阿姐會否又再構思和甡哥合演下齣劇，阿姐表示暫不會，完成3場演出後，她也不會休息。（大會提供）

由陳培甡、汪明荃（阿姐）合作的戲寶《紫釵記》日前圓滿完成3場演出。今次《紫釵記》在幾番波折中才能公演，先是甡哥確診，令到去年10月公演延至今年1月演出，怎知又輪到阿姐中招，再度延至4月公演。

今次這個華麗版《紫釵記》名不虛傳，甡哥再次請來弟弟兼著名形象設計師陳華國（Kenneth）設計戲服，主角戲服用上最精美衣料去做，風格是傳統中加了很多特別設計，特別是最後一場2人的戲服，其中陳培甡的一件大蟒袍，師傅用人手花了半年時間完成，非常珍貴。對於阿姐演出，他說阿姐行出來就已是霍小玉，是適合不過人選。2人之前已合作演出多個戲目，並笑言每次都擦出火花，相當驚喜。

圈中藝人包括黎燕珊、馬浚偉、潘志文、蕭潮順、徐小明等都到場支持。完成3場後，阿姐表示大家都開心，大家有工開，戲迷亦「餓了」很久，問到阿姐會否又再構思和甡哥合演下齣劇，阿姐表示暫不會，完成3場演出後，她也不會休息，笑言之前休息太久，所以工作隨即又展開，母親節先和羅家英到馬來西來登台，接着又忙為自己11月的戲目排練，知道甡哥亦籌備《雷雨》舞台劇，問她會否有興趣同類型舞台演出，阿姐說因自己也有很多想做的事未完成，况且今年工作已排到11月，暫不考慮。

（即時娛樂）