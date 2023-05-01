林海峰鄭中基陳柏宇林奕匡展燦爛笑容 黑白風藝術散播正能量 (16:07)

林海峰、鄭中基、葛民輝、谷德昭、黃秋生、岑寧兒、陳柏宇、許廷鏗、蘇麗珊、楊偲泳、林奕匡、林德信、倪晨曦、李元元、朱柏康、胡子彤、雲浩影、當奴、少爺占、吳家忻、黃妍、江若琳、和老公蕭唯展等，早前應共創藝術企劃《Inside Out Project》邀請，拍攝展露璀璨笑容的照片，並以黑白風藝術散播正能量，令市民及遊客體驗及笑臉包圍及歡迎的感覺。

陳柏宇很開心成為是次藝術裝置展覽的照片主角之一，他說：「我參與這次活動是因為活動的方向很有意思，充滿意義，過去3年多戴著口罩的日子，很不舒服、很不自然。現在可以脫下口罩，好開心，馬上答應參與這拍攝工作。」他憶述說：「記得拍照的時候，我細女Audrey剛出世，所以鏡頭那刻，所捕捉了我由心而發的笑容，流露最自然自在時刻，我亦希望這個新生命誕生所帶來的喜悅，能夠傳遞給更多的人，讓大家都可以開心，以笑臉迎接每一日。」

林奕匡說：「我覺得今次的共創藝術企劃很有意義，我本身都很愛笑，很喜歡把歡樂帶給別人。在這3年疫情期間，我們戴口罩都很久了，現在可以放下口罩展示笑容，是一件美麗的事情！拍攝的時候，我心裏想到可以放低包袱，不用再拘謹﹑自由地笑，真的很難得，之前我們都要把笑容收起來，照片正記載了我這刻的心情。」

（即時娛樂）