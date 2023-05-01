肥仔拍新歌MV自肥成功 搵Win Win比舞 跟Candy談情 (17:02)

肥仔自言今次是自肥MV，他與Candy有「感情戲」；至於跳舞部分，他找來Win Win參與。（大會提供）

久未推出快歌的ERROR隊長梁業（肥仔/Fatboy），最新派台作品《Phat N Fresh》以又型又充滿新鮮感的方式炮製MV，並找來楊安妮（Win Win）及COLLAR成員王家晴（Candy）拍攝，勁有睇頭！

肥仔的個人作品多是慢歌為主，但有感大家喜歡看他跳舞，最新派台作品便是一首節奏澎湃跳唱作品，而歌名中的「Phat」，除了有型的意思外，更取其名字諧音「Fat」，肥仔笑言：「又有型又Fresh，即係我囉！」MV加入大量跳舞場面，他說：「我參考咗Seventeen分隊BSS《Fighting》MV，覺得佢哋嘅Concept、玩法好適合我，既可以呈現跳舞又有戲分，所以歌曲裏面有一個景，包含超級市場、遊樂場同Gym房，當一班人跳舞嘅畫面，就會睇到成個景有幾靚！」

整個廠景極具心思又揼本，例如超級市場內擺放了印有肥仔嘜頭的穀物早餐及柔順劑，遊樂場內又有1:1的搖搖板、氹氹轉，整個廠景中心更有超巨大熊公仔，加上繽紛的用色及劇情，令MV畫面濃罩愉快氛圍。

肥仔自言今次是自肥MV，他與Candy有「感情戲」；至於跳舞部分，他找來Win Win參與，肥仔說：「香港女Artist跳得勁嘅，Win Win係其中之一，一定要搵佢！今年都想同佢做一啲Project，因為同佢幾啱玩，合作多啲玩多啲，呈現畀大家睇我哋覺得好睇嘅舞蹈係乜嘢。」

兩個都是跳得之人，今次舞蹈動作難度是否提高？他說：「唔係隻舞有幾難，因為怕大家想跟住跳跟唔到，反而諗心思位，一啲Signature Move，再加心思，放喺畫面走位，等大家睇得開心過癮。」今次Win Win參與MV拍攝，她說自己未想過酬勞問題：「肥仔係我嘅大恩人、大前輩，出到聲一定會幫，諗都冇諗，冇錢或者貼錢都會跳。」肥仔聞言即說：「唔會要你貼錢，對住佢唔敢話畀幾多酬勞，但佢鍾意條褲咪送畀佢。」

肥仔不擔心舞步好不好看，反而擔心Candy較難掌握，不過COLLAR經理人Wing曾對肥仔說：「啱喇，迫佢跳多啲！」就因為這一句，Candy落力排練，肥仔也讚她有進步，更說：「Candy都好勤力，有段Dance Break，開頭都有問會唔會覺得太難跳，可以選擇跳唔跳，但Candy最終揀咗跳，咁佢就要自己攞條命出嚟！不過有難度先有挑戰，留喺Comfort Zone冇意思。」Candy亦認同說：「係呀，𠵱家跳到都幾開心。」

（即時娛樂）