78歲白韻琹精神佳 跟謝偉俊打情罵俏 弄狗為樂兼上網睇片 (18:30)

曾傳患腦退化的78歲白韻琹（白姐姐），今天（1日）與老公謝偉俊出席紅酒活動。近年甚少公開露面的白姐姐，精神不俗，回答記者問題時有紋有路，她笑言現時享受退休生活。

謝偉俊指白姐姐平日弄狗為樂，間中有馬出賽就去馬場，閒時又上網看片，時事、娛樂、常識什麼都看，反而很少聽收音機。問白姐姐可有興趣開網上頻道再開咪？她笑言：「有嘅，遲早啦。（再做《盡訴心中情》？）到時再講，總之開心就乜都做到，唔開心就乜都做不到。」之後兩公婆又打情罵俏，謝偉俊問她現時開不開心？白姐姐笑說：「唔話你知，等你心思思！」她指自己其實不累，只是覺得不夠料做節目，要做多些工作才可以，白姐姐透露現時生活和飲食健康，亦做簡單運動，謝偉俊指2人經常散步。

同場的徐小明上任亞洲電視行政總裁3個月，他說現忙於籌備6月6日，在大埔總台舉辦的亞視66周年台慶，出席嘉賓名單已交由公關部聯絡，新、舊同事都會邀請，有的已過檔無綫的藝員，要視乎他們合約，但亞視無任歡迎。

製作方面，徐小明透露將會有一個關於大灣區的系列節目，而《亞洲小姐》也一直無放棄過，之前只是因疫情停了。會否邀請曾參選亞姐的薛影儀幫手宣傳？徐小明說對方現時已不屬於亞視，要視乎合約和時間，亦會邀請所有亞姐參與。

（即時娛樂）