極度俏郎君｜羅浩銘拍喊戲壓力大 周祉君斯文背後勁打得 (23:56)

樂隊廿四味成員Brian很開心飾演華Dee，因華Dee是經典角色，一講起華Dee就令人想起劉德華。（劇照）

周祉君（Aaron）、李凱賢（Brian）和羅浩銘（Ken），在ViuTV劇集《極度俏郎君》中分別飾演MBA、華Dee和爆鎖。

周祉君是「七姐」張慧儀左右手，負責籌劃行動，對抗七姐死對頭姜皓文（黑哥），他透露與張慧儀有段薄薄的感情，雖然沒有接吻和身體接觸，但有場戲講他們靠得很近，已令他心跳加速。問他可有動作場面？他說：「有場槍戰，講我由貨櫃車爬出去射黑哥，不危險，亦能勝任，因為我入行時是做動作替身，很多人見我斯文，以為我不識打，之前有個相士也話我男生女相，又女仔名字，無運行。」

習武20年的羅浩銘平時在劇中打到飛起，但今次英雄無用武之地，導演設計了很多感情戲給他，羅浩銘反而開心，觀眾可以看到他的另一面，說：「我沒拍過喊戲，第一日開工就要喊，很大壓力，不停喊很累，原來拍文戲都不簡單。我個角色傻得來要可愛，不令人生厭，對我來講是個大突破。」

樂隊廿四味成員Brian很開心飾演華Dee，因華Dee是經典角色，一講起華Dee就令人想起劉德華。他在劇中最難忘跟宣萱一場對手戲他說：「不是場戲難忘，是戲外她向我請教如何製作泰國醬，她很友善，毫無架子。」

Brian身為父親，又要唱歌，又要拍戲，問他如何分配時間？他說：「女兒已13歲，有自己的生活，不需要我太過照顧，音樂方面有一班好兄弟共同合作。」廿四味對上一次出唱片已接近七年，終於有好消息，Brian表示如無意外將於10月推出第3張唱片。

（即時娛樂）