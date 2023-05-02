黎明澳門開騷分享「幸福論」 笑稱下世投胎做觀眾 (13:52)

有觀眾笑指要跟他即場交換身分，Leon續說：「現在不可以，我都未『瓜』（死） ，要時間經歷輪迴、投胎。」（鍾一虹﹑鍾偉茵澳門直擊）

黎明（Leon）在澳門新濠影滙綜藝館舉行14場《黎明Stage on 8演唱會》，昨晚（1日）首場演出，Leon以官仔骨骨造型亮相，除唱出國語版《今夜你會不會來》揭序幕，全晚共演繹近20首經典金曲，又與觀眾大合唱，共享歡樂時光。

Leon以廣東話開腔打招呼時，先祝願各界五一勞動節快樂，並詢問觀眾來自何方？當聽到台下叫喊出澳門、香港、北京、杭州、珠海、山東、深圳等，Leon轉用普通話問：「聽得懂我說話？」觀眾回應聽得懂，他再笑說：「所以我都唔知點解由北京嚟香港，就變講廣東話，但唔緊要啦，最緊要身體健康、生活愉快。」

Leon自爆有些歌曲以往比較少唱，全因他覺得尷尬，好像上次在紅館演唱會，唱過一次電視劇插曲《人在黎明》，歌名和歌詞裏有「黎明」兩個字，唱起來感到尷尬，他說：「上次唱已克服了，另一首歌亦都很少唱，原因都是歌中有『黎明』兩個字，我發現，以前忙不是藉口，我經常為自己著想，其實歌詞『黎明』是指晨曦天濛光，與我無關，只是自己覺得跟個名有關，是我想多了！我講這番話是希望唱這首歌時，大家不要當作聽我的名字，只是首歌的氣氛。」之後他唱出《深秋的黎明》，其間疑因音響故障，突然有一秒出現斷音，Leon立即調整耳機。

當Leon唱《一生幸福》前，他問大家是否覺得幸福？然後說出對幸福的個人見解：「睇演唱會很幸福、放假很幸福，其實幸福是人與人之間感受及生活日常發生事情裏，產生一種給我們思想和人體有溫暖、開心就代表幸福，而幸福包括很多不同時候，食早餐很簡單，與家人吃飯是幸福，當你一個人在戶外零下10幾度工作，拿着一個番薯，諗起小時候有媽媽為自己煮番薯，也是幸福事，人是會貪心，對幸福有要求，無論什麼情况也祝福大家幸福。」之後他介紹《那有一天不想你》，再次搞Gag：「那有一天不幸福，那有一天不想你。」

唱到《夏日傾情》，Leon見現場氣氛高漲，便遞咪與觀眾大合唱，並笑說：「下世我投胎轉世做你們，你們上台唱歌。」有觀眾笑指要跟他即場交換身分，Leon續說：「現在不可以，我都未『瓜』（死） ，要時間經歷輪迴、投胎。」音樂會尾聲，Leon唱出《我的親愛》，並再祝福大眾有個愉快假期。

（即時娛樂）