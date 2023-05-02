《鬼家人》香港票房達600萬 許光漢林柏宏王淨來港謝票 (14:20)

由台星許光漢﹑林柏宏和王淨合演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，上周四（4月27日）在香港上映後，口碑一致讚好，成為開畫新片票房冠軍，截至目前為止，已錄得600萬票房！台前幕後得知佳績感到興奮，更宣布3位演員許光漢、林柏宏和王淨，於5月6至7日來港與影迷見面，答謝大家支持。

《關》在港開畫便成票房冠軍，很多觀眾大讚電影搞笑得來，又被當中的「情」感動得哭出來。王淨希望大家能帶自己愛的人進戲院，感受電影那份「愛」：「這是一部充滿很多議題的電影，不同族群的人，一定都可以在裏頭找到自己的感動。愛不需要歸類或名稱，希望大家都能帶著自己親愛的對象進戲院。」

許光漢也認同，並表示這是一套包含非常多元素的電影：「《關》結合了很多元素，裏面有一些是你生活周遭可能發生的事情，也有一些驚嚇內容，但又有喜劇成分綜合一下，而不會讓你這麼害怕，動作場面像飛車追逐、槍戰...當然也有一些意想不到的親情，意想不到的愛，很多的意想不到，希望觀眾們進戲院觀看後，也會有很多意想不到的收穫。」

林柏宏演的「死掉的Gay」更是大獲好評，更表示期待跟大家見面：「這是一部非常瘋狂荒謬可愛，絕對讓你哈哈大笑的動作喜劇。但是在這個很瘋狂的故事的背後，也有很多很深刻的情感—包含親情友情愛情，這個電影就告訴我們，其實很多的愛，我們不需要為他下註解下定義，愛就是愛，所以希望大家可以來電影院感受。這個電影想要傳達這份很溫暖很正面的力量，期待在電影院和香港的朋友見面。」

（即時娛樂）