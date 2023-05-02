《早霸王》3主持齊確診 森美住「柴房」自我隔離：唔知邊個傳染我 (15:02)

森美﹑阮小儀和梁嘉琪因為染疫，3人齊齊告假，他們主持的電台節目《早霸王》昨天（1日）亦要暫停，改由其他同事頂替，森美接受《明報》訪問時說：「我哋3個都中咗COVID，3個都要放假，我會睇下可唔可以盡快喺屋企錄節目。」

森美上周六擔任韓星金宣虎粉絲見面會司儀，他表示當天沒有不適迹象，反而翌日才有少許不舒服，他說：「做完之後第二日反而驚啲，有少少唔舒服，當日我做一個獅子會千人義診健力士世界紀錄活動，嗰日有感冒迹象，已全程戴口罩，亦話畀佢哋聽我唔舒服，嗰時我只係台上做表演，咁啱嗰日有50個中醫師幫忙義診，我順便睇埋中醫，醫師話我有感冒迹象，執咗啲藥畀我食，算係不幸中大幸。」

森美目前已將自己鎖入「柴房」隔離，他續說：「今日好好多，可能食咗中藥，今日都冇乜事，人都精神番，頭兩日差啲，嗰兩條線𠵱家淺色咗，可能過多幾日冇嘢。

我之前有好多工作，有晚宴亦有同人影相，晚宴啲人都冇戴口罩，所以唔知邊個傳染我，冇辦法知道，因為接觸太多人，呢個幾兩個禮拜太多活動，况且嘉琪都好早唔舒服，可能咁啱得咁橋，佢唔舒服嗰日，我哋都戴口罩，我前個禮拜感冒，已戴口罩做節目，之後到嘉琪唔舒服，佢都冇返工，應該唔太大關係，都冇法知道，我哋接觸太多唔同嘅人，我平時出街﹑返工做節目都戴口罩，係有時做騷冇辦法﹑同埋晚宴影相都冇理由戴口罩，𠵱家病情畀上個禮拜感冒好啲，之前感冒都病咗6﹑7日，今次頭幾日已經冇乜事，已經精神番，會盡快做番節目。」

（即時娛樂）