法言人｜李成昌演活緊張慈父 文雪兒黎燕珊「對戰」場口添戲味 (15:33)

何依婷坦言拍喊戲很有難度，必須很集中精神才能做到，並感激昌哥幫她不少。（大會提供）

李成昌和何依婷的「父女情深」戲分相當入屋；文雪兒和黎燕珊鬥戲連場。（大會提供）

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃祥興及李成昌等合演的劇集《法言人》，昨晚（1日）一集有兩大重頭戲，一為彭家大嫂（黎燕珊飾）與彭二太小蓮（文雪兒飾）的角力戰，另一則為Alice（何依婷飾）與Hogan（丁子朗飾）分手戲。

年輕時古裝美女造型深入民心的文雪兒，在《法言人》中飾演大雄（張頴康飾）母親，劇中廚藝高超、說話溫文爾雅的她，每個造型均高貴大方，為了兩名兒子與彭家二兒子阿Paul（潘志文飾）爭奪家族董事局權力而對簿公堂的珊姐，之前在《廉政狙擊》中飾演慈母獲讚，這次演潑辣角色同樣備受認可，凌厲眼神相當有氣勢，與文雪兒形成強烈對比，令二人「對戰」場口更添戲味。

至於因慢性乙型肝炎病情惡化而憂心不已的Alice，忍痛與Hogan分手，而她在醫院與父親輝仔（李成昌飾）真情剖白一幕，演得有默契；這邊廂依婷楚楚可憐訴說不幸，那邊廂昌哥明明自己擔心到不得了，但仍全程努力擠起笑容安慰女兒。

該場戲感動不少網民，依婷被指演技有進步，與昌哥的「父女情深」亦入屋。依婷受訪時坦言拍喊戲很有難度，必須很集中精神才能做到，並感激昌哥幫她不少。談到近年無論《星空下的仁醫》或是《十月初五的月光》角色遭遇都較為悲慘，依婷亦指很巧合，並笑指可能與自己太瘦有關：「可能要食番肥啲先得。」

（即時娛樂）