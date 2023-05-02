栢天男火機燒鼻毛 譚旻萱唔要大隻佬 愛ANSONBEAN身形 (15:44)

陳毅燊（ANSONBEAN）、譚旻萱（Mandy）及栢天男，今天（2日）以宣傳大使身分，出席「不要膠下去2023」新聞發布會，鼓勵大眾減少使用即棄塑膠。ANSONBEAN表示環保要從日常每一個小動作做起，要為地球負責任，否則不能返轉頭。Mandy覺得活動很有意義，她以前環保意識不強，但自看完一些紀錄片後，開始有所領悟，原來有些改變慢慢便能養成習慣，例如自備環保購物袋；栢天男亦認同並一定要做，因保護大自然和地球資源，人人有責。

3人與未能出席的林明禎早前各自為活動拍下宣傳片。栢天男覺得內容很搞笑，片中有除衫場口的他，自言是臨場加的，為有最佳的視覺效果，拍前狂做掌上壓，又要兼顧靚仔樣，更自爆拍攝當日沒帶剪刀修剪鼻毛，故要用火機燒鼻毛頂替，笑言很大犧牲。

Mandy則非常有艷福，與幾個大隻仔拍攝，栢天男問她有否流口水，她笑說沒有，自言不喜歡太過健碩男生，喜歡運動型，身形如ANSONBEAN便滿足；ANSONBEAN在片中有機會展示身手，他說動作是與對手即場夾，他還加入之前去韓國學舞的動作，非常好玩。

Mandy昨晚在音樂節觀賞盧廣仲演出時不禁流淚，她解釋因為非常喜歡盧廣仲，對方的歌令她很感動和感觸，聲線有如天使一樣，令她很放鬆。笑問ANSONBEAN的歌聲又能否令到她流淚？Mandy笑指ANSONBEAN是另一樣感覺，會令人很Chill很想郁動。

（即時娛樂）