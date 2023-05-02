ANSONBEAN與「情敵」朱鑑然 為爭蔡思韵大打出手 (16:25)

由林嘉欣、劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）等演出的犯罪懸疑新片《失衡凶間之罪與殺》，將於5月25日上映。電影公司今日釋出電影全陣容海報，9位主要角色分布不同位置，不約而同處於驚恐狀態，到底3個犯罪故事中，誰是真正的被害者？

其中單元《貓劫》集合4位新生代演員，包括蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN。由參加《全民造星3》奪得季軍，ANSONBEAN跳唱形象給觀眾留下深刻印象，今次首度參與電影《失衡凶間之罪與殺》其中一個故事《貓劫》，更有不少打鬥場面，這位影壇初哥心情興奮，他說：「期待咗好耐，一直希望有機會拍動作戲，𠵱家算了咗一半心願，今次主要係我打人，想將來可以拍戲畀人打，有來有往嘛！」

戲中ANSONBEAN與朱鑑然同樣情傾蔡思韵，年紀雖小卻膽識過人，會在Ceci附近留意她的狀况，對於「情敵」朱鑑然一舉一動更特別敏感，2人於片中為Ceci大打出手。首次拍打鬥場面，ANSONBEAN聽從武術指導指示，休息時間還不斷練習，另一邊廂的朱鑑然，工作人員在他身上捆上軟墊，防止他受傷。

ANSONBEAN說：「拍動作戲比我預期複雜得多，例如要就角度，令畫面更逼真，原來一啲都唔容易，不過學到好多嘢，朱仔（朱鑑然）好大膽，唔擔心畀我錯手打中，加上佢眼神好有戲，令我打嘅時候更加嬲。」

對於一償心願拍打戲， ANSONBEAN坦言令他想起周潤發：「因為剛才場戲，講我跑入去打朱仔，令我諗起電影《監獄風雲》，發哥衝埋去咬張耀揚耳仔嗰一幕經典場面，不過，我冇佢咁癲。」

（即時娛樂）