盧廣仲壓軸演出掀高潮 除外套惹粉絲起哄 (17:40)

JOCELYN 9.4.0（左圖）和JULIA WU各有各性感。（陳釗攝）

盧廣仲昨晚壓軸出場掀起高潮，他自彈自唱多首歌曲，其間還除下外套，惹粉絲尖叫。（陳釗攝）

盧廣仲、高爾宣、JULIA WU、JOCELYN 9.4.0、J.Sheon、同理ZUNYA及馬天佑，昨晚（1日）於西九文化區為《SPACE MUSIC FESTIVAL》演出。盧廣仲壓軸登場，以結他自彈自唱《狂迪》為演出揭開序幕，並帶來《慢靈魂》、《刻在我心底的名字》及《我愛你》等多首歌曲，掀起全晚高潮。

他興奮地用廣東話跟大家打招呼：「你好呀！」再搞笑說：「好久不見，差不多有20幾年沒見！」之後走到台中間表演時，盧廣仲突然脫去外套，並作狀掉給觀眾，工作人員即叫停：「不要，很貴。」粉絲嫌除一件不夠喉，起哄要他再脫，盧廣仲笑指下一首是抒情歌，不適合脫衣服，場面搞笑。完騷後，觀眾遲遲不肯離場，盧廣仲在Encore聲中再度登場唱出《魚仔》，與觀眾大合唱，為音樂會劃上句號。

台灣人氣饒舌歌手高爾宣大騷健碩手臂，他非常識搞氣氛，在盧廣仲前出場的他，自言是來幫對方暖場，又順帶宣傳他5月5日在同一地點的另一場演出，笑指昨晚只唱4首歌，大家想聽多點到時再來。

兩位女將澳籍華裔女歌手JULIA WU和台灣「潮流女聲」JOCELYN 9.4.0大鬥性感，前者台上脫去外套，以一身野性裝束低胸吊帶小背心配迷你裙示人，並展現撩人舞姿。JULIA還用廣東話作自我介紹，又頻頻派心和飛吻，兼向粉絲說：「我也愛你們，是否聽到有人叫『老婆』？你們So Sweet，太可愛了。」

JOCELYN 9.4.0則穿上貼身露腰衫和超短裙大騷美腿，同樣養眼，演唱時更狂扭臀，看到觀眾熱血沸騰。首次來港演出的JOCELYN 9.4.0表示，很開心來港演出，有男粉絲大嗌"I Love You"，她開心回應說：「我也愛你們！」

馬天佑則穿上紅色「肌肉背心」登場，他跳唱完《購物狂》後，表示5月1日對他來說是特別日子，因人生第一次參與音樂節演出。在唱新歌《手指指》前又有感而發，稱每次想突顯自己個性時，很易會被人說標奇立異，希望大家多點了解先，不要太快手指指。

（即時娛樂）