梁文禮昨返商台復工開咪 停職期間曾諗過放棄 被前輩當頭棒喝 (18:41)

梁文禮昨天已在商台開咪主持節目，當奴還送花給他歡迎他復工。（Ig圖片）

商台DJ梁文禮早前被爆對梁詠琪演唱會明讚暗踩，又在私人社交帳號批評其他歌手，形容姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）翻唱張國榮歌曲為「集體強姦張國榮作品」，惹起熱議。商台其後宣布暫停梁文禮主持職務3個月，待對方冷靜反思後重新出發。

昨天（1日）梁文禮正式「復咪」，重回商台節目《叱咤樂壇》主持崗位：「『我返嚟喇』呢句說話，喺日劇或日本電影經常會講，今（昨）日五月一日，我都喺度同大家講句，『我返嚟喇』，我返到嚟叱咤903《叱咤樂壇》呢一個家，各位屋企人，我好好咁返到嚟喇﹗」

之後他播出陳健安的歌曲《繼續繼續》，並有感而發說：「過去2個月，雖然冇出現喺《叱咤樂壇》，但我喺收音機側邊，化身叱咤樂迷陪住家姐（謝茜嘉），當退後一步化身一位聽眾歌迷，更加會代入歌曲，呢首歌（《繼續繼續》）係唱畀我聽㗎，多謝陳健安。」

另外，剛過去的周末，梁文禮和DJ當奴及急急子結伴欣賞林宥嘉演唱會，事後梁文禮在Ig分享看騷後感，梁文禮透過林宥嘉的歌曲《壞與更壞》﹑《想自由》﹑《完》的部分歌詞，表達他這兩個月的感受。

梁文禮寫道：「喺過去兩個月，我接觸咗好多人俾咗好多意見、感覺、支持我，亦有前輩對我當頭棒喝，袋咗好多嘢落袋，感恩﹗落街行過，有放飯OL喺隔離電梯大嗌『阿禮加油！』睇完Jay Fung（馮允謙）散場，有觀眾拍我膊頭『加油撐你！』喺旺角過馬路，有中年男子講句『禮爺加油啊！』仲有無時無刻收到嘅DM，統統全收，十分感恩。」

梁文禮自爆在兩星期前，已返回商台處理幕後工作，並在謝茜嘉跟嘉賓開Live時，出出入入博上鏡：「清潔叔叔，881同事，admin同事，CEO，人人都面露笑容咁歡迎我『啊~返嚟喇！好喇~你OK嘛？』上嚟宣傳嘅歌手同唱片公司朋友都熱情歡迎，當然仲有903兄弟姊妹WeWa鬼叫嘅歡呼同抱抱，感受到前所未有嘅支持同愛，超級感恩。」

梁文禮表示當林宥嘉在演唱會介紹《完》的時候曾說：「完之後係逗號，唔係句號，世界上無嘢係唔會完蛋。」梁文禮坦言之前曾想過放棄：「仲要好強烈亦咬牙切齒話要走！但係經過呢兩星期儲滿咗嘅『愛 & 感恩』，同埋過去兩個月嘅自我調整，我可以繼續向前行，唔俾自己完。」

（即時娛樂）