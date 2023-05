陳柏宇6月首度英國開騷 《一人傍晚藝術館》膺五台冠軍歌 (19:47)

next

再次成為爸爸的陳柏宇(Jason),最近重投工作,忙於灌錄新歌的同時,亦宣布將於6月舉行《陳柏宇 The Fight Goes On World Tour 2023》英國站。這是Jason首次在英國舉行演唱會,分別在6月1日曼徹斯特及6月3日倫敦開騷。

Jason於2年前舉行《陳柏宇JASON CHAN FIGHT FOR演唱會2021》 ,好評如潮,特別是講及離別的一Part中獻唱《逸後》時,熒幕上播放著移民的動畫,一首情歌頓時變成離別之歌,Jason當時更唱到淚崩,有半首歌唱不下去,但現場觀眾揮動手機燈大合唱,場面傷感卻感人。2年過去,大家都在不同國度生活、發展,這次世界巡唱的名字,亦命名為「The Fight Goes On」,以帶出大家為不同的目標,繼續努力奮鬥的意思,Jason期望透過歌聲,為海外樂迷注入能量。

Jason巡唱首站定於英國曼徹斯特及倫敦,算是離別之後,首次與樂迷聚首一堂。過去不少移居英國的樂迷,都查問Jason何時到當地開騷,隨著疫情過去,二女星晴又已出世,一切都穩定下來,Jason與唱片公司覺得這是最佳時機展開巡唱,以答謝海外樂迷的愛戴。

為了可以更親近地與樂迷互動交流,這次英國站的場次特設VIP門票,憑票除可以在最前排位置,觀賞Jason獻唱外,騷後更可與Jason會面及合照。除了英國站,Jason亦正計劃將到其他國家開騷,有關詳情將於稍後公布。

除了舉行巡唱這個好消息, Jason今年推出新歌《一人傍晚藝術館》亦叫好叫座,連奪新城電台勁爆本地榜、TVB勁歌金榜、ViuTV CHILL CLUB推介榜、香港電台中文歌曲龍虎榜及商業電台903專業推介No.1, 成為Jason首支五台冠軍歌作品。Jason對歌曲獲佳績感高興,並感謝大家支持這首歌。

(即時娛樂)