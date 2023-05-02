陳柏宇6月首度英國開騷 《一人傍晚藝術館》膺五台冠軍歌 (19:47)

再次成為爸爸的陳柏宇（Jason），最近重投工作，忙於灌錄新歌的同時，亦宣布將於6月舉行《陳柏宇 The Fight Goes On World Tour 2023》英國站。這是Jason首次在英國舉行演唱會，分別在6月1日曼徹斯特及6月3日倫敦開騷。

Jason於2年前舉行《陳柏宇JASON CHAN FIGHT FOR演唱會2021》 ，好評如潮，特別是講及離別的一Part中獻唱《逸後》時，熒幕上播放著移民的動畫，一首情歌頓時變成離別之歌，Jason當時更唱到淚崩，有半首歌唱不下去，但現場觀眾揮動手機燈大合唱，場面傷感卻感人。2年過去，大家都在不同國度生活、發展，這次世界巡唱的名字，亦命名為「The Fight Goes On」，以帶出大家為不同的目標，繼續努力奮鬥的意思，Jason期望透過歌聲，為海外樂迷注入能量。

Jason巡唱首站定於英國曼徹斯特及倫敦，算是離別之後，首次與樂迷聚首一堂。過去不少移居英國的樂迷，都查問Jason何時到當地開騷，隨著疫情過去，二女星晴又已出世，一切都穩定下來，Jason與唱片公司覺得這是最佳時機展開巡唱，以答謝海外樂迷的愛戴。

為了可以更親近地與樂迷互動交流，這次英國站的場次特設VIP門票，憑票除可以在最前排位置，觀賞Jason獻唱外，騷後更可與Jason會面及合照。除了英國站，Jason亦正計劃將到其他國家開騷，有關詳情將於稍後公布。

除了舉行巡唱這個好消息， Jason今年推出新歌《一人傍晚藝術館》亦叫好叫座，連奪新城電台勁爆本地榜、TVB勁歌金榜、ViuTV CHILL CLUB推介榜、香港電台中文歌曲龍虎榜及商業電台903專業推介No.1， 成為Jason首支五台冠軍歌作品。Jason對歌曲獲佳績感高興，並感謝大家支持這首歌。

（即時娛樂）