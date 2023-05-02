AGA出走半年周遊列國啟發創作靈感 毋懼跟Gin Lee比較 (20:31)

AGA說：「其實我又不會覺得是（和Gin Lee）比較，大家都好努力做自己的事，見到她有新嘗試，都替她開心。」

「環球一姐」AGA（江海迦）出道10年，以新歌《MIZU》展開新里程碑，此曲於半年悠長假期中製作，是AGA首次創作電子風音樂歌曲，主題不再圍繞愛情，而是帶出懂得欣賞自己的道理；新碟10首歌曲亦已準備就緒，一改過住曲風，揚言毋懼與同樣改變曲風的Gin Lee（李幸倪）被拿來比較。

AGA在疫情下曾迷失方向，看別人的社交平台，更一度想過別人的生活，好像比自己精彩，便想到怎樣才能將這感覺寫在歌曲上，作為唱作人決定將10年儲回來的假期一次過盡放，展開悠長假期出走半年，遊走英國、荷蘭、澳洲、挪威、意大利等15個地方搵靈感，一個人遊歷很多曾經在別人社交平台看到的地方，她說：「想到怎樣將這份感覺寫在歌曲上，日文MIZU是水的意思，想講每一個人的人生或形態，都是從小開始做的所有選擇組成，而每一個人都是獨一無二的作品。」

《MIZU》MV以偶像和粉絲的故事為藍本，以粉絲想成為偶像，偶像卻反過來想做一個平凡人，好想要自由，互相傾慕大家的生活方式，她說：「現實中我亦曾是一名粉絲，記得小時很鍾意Alicia Keys，好想變成她。」

她指MV故事亦講述每個人一出世都要尋找缺少的靈魂特質，就如當拍拖時另一半都會完全不似自己，她說：「我覺得當找到一個這樣的人，人生會走得更遠，如找到我會同大家講，仍在尋覓中。」她一直低調處理感情事，希望去到結婚一步才公開，怕作為公眾人物影響到另一半，不過暫時仍處於單身狀態。

出道以來一直和同公司的Gin Lee被拿作比較，隨對方轉公司後，AGA亦站穩「環球一姐」位置，但不約而同與Gin Lee同選擇作新嘗試轉曲風，難免又再被比較，AGA說：「其實我又不會覺得是比較，大家都好努力做自己的事，見到她有新嘗試，都替她開心，無論她去到邊度，見到大家都努力呈現自己的最好，是最開心的，見到很多香港歌手在外國開騷，其實自己都希望可以衝出香港。」

（即時娛樂）