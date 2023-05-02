《送院途中》1個月內參展3個電影節 卓韻芝為文化輸出感幸福 (22:33)

由卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等主演的電影《送院途中》，繼成為《香港國際電影節》閉幕電影後，再於《北京國際電影節》及意大利烏甸尼《遠東電影節》參展，一口氣於4月內在3個不同地方放映，卓韻芝及游學修親自飛北京及烏甸尼出席電影節，與當地觀眾見面及交流。

對於作品於1個月內參展三個電影節，並先後跟3個不同城市的觀眾交流，卓韻芝表示：「小時候我會因為看了一部電影，而對某個地方或某種文化產生好奇心，電影令人認識世界，這次能夠帶自己的作品去不同地方，給不同文化觀眾，覺得非常榮幸，有一種幸福感。」

談到3個不同城市的觀眾反應，她說：「香港觀眾看《送院途中》是最貼身的，場中的歡笑或感慨完全沒有距離感，他們對救護員多產生一份敬意，而且由於大家對我的認識較深，情感比較私人；北京觀眾深入地思考這個故事，答問環節中的提問相當高質，他們對片中阿修和Angela的角色處境非常感興趣，也許就算地域不同，年輕人內心的感受其實十分相似；意大利烏甸尼斯觀眾令我驚訝他們熟悉香港電影、傾慕香港電影，場中觀眾擁有截然不同的文化背境，但人類情感是互通的，他們不單把故事看通透，還握緊了箇中情感，令我最意想不到的是竟然有不少觀眾表示他們好開心在呢部戲裏面見到救護車在路上行走，有好多香港街道景色鏡頭，見到香港的不同面貌，有觀眾說他們好想念香港，有觀眾說他們渴望探訪香港。」

游學修則表示：「觀眾好熱情，難得可以同其他導演一齊空出時間交流交流。」

（即時娛樂）