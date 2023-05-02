XODIAC初登舞台號召力強 LEX率隊友跑勻四大電視台宣傳 (20:24)

K-POP男團XODIAC已於上周二（4月25日）攜出道歌《THROW A DICE》強勢出道。被韓媒看好做今年「怪物新人」的XODIAC，他們的出道歌《THROW A DICE》受到各方關注，就連初登舞台的反應亦十分理想。

9人組合XODIAC上周四初登韓國著名音樂頻道音樂節目《M Countdown》，首踏舞台的表現平穩，當中兩日已吸引逾25萬人重溫相關表演片段。

9位成員分別來自各地，當中包括韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN，他們首踏舞台獲得肯定，令他們打了支強心針。

身為總隊長的LEX亦不敢掉以輕心，連日來率領隊友到各電視台打歌。除了《M Countdown》外，又先後到KBS電視台的《Music Bank》、MBC電視台《Show！音樂中心》及SBS電視台《人氣歌謠》落力表演。

XODIAC雖然剛剛出道，但備受公司力捧，出道歌《THROW A DICE》的打歌服，更先後出動多個名牌服飾加持，令粉絲及觀眾大飽眼福，同時XODIAC亦趁機為月底到荷蘭及6月到倫敦開騷做足準備。

（即時娛樂）