何韻詩宣布回歸歌手本位︰多謝你哋耐心等候及體諒 (12:53)

何韻詩近年專注製作其網上平台節目,已有數年沒出歌的她,日前(1日)在社交平台宣布回歸歌手本位,正在努力創作新歌,並已完成第一份歌詞。

她說︰「你哋最期待(or not)嘅消息嚟喇,回歸的歌手菇第一份歌詞寫好喇。五月。隨住Podcast正式結束(本週將播出最後一集),我嘅奮鬥創作mode亦進入第三個月。努力調整咗兩個月,有規律的以創作為priority的routine生活經過實驗再調整後,已慢慢搵到個節奏。從前誤以為創作自由就是隨心隨意得閒就埋位+『等』靈感,真是太天真。自己知自己事,素來拖延症嚴重非常,亦因越拖就對自己嘅standard set得越高,加上太多環境因素轉變(下刪四萬字)令自己呢幾年實在overwhelmed。今次如要成功克服,必須用實際行動去自我治療。」

「Podcast要停係因為咁,另外亦訂立work schedule令自己更disciplined,每週幾時幾日幾點要返studio坐埋位寫歌寫嘢要定、每週要完成幾多進度要定、publishing deadline亦要定定定。呢幾年自己俾自己太多壓力,往往因為奢望『一擊即中』而導致時常臨門卻步。講真唔係寫唔到歌,寫好用得嘅demo數落都有二三十首,但往往係寫完覺得未夠好未夠『中』,或者有三千個其他理由,所以搞到咁難都完成唔到。近月明白到『Done is better than perfect』,而且創作本是reflect創作人當下此刻的很partial的狀態。從來沒有一首歌能完整代表我,因此此刻亦不需要strive for這樣的一首歌。」

「現在重點是,完成,放手,然後move on to the next one。努力邁向中,貌似有進步。講咁多悶嘢,只係想話俾大家知,歌在做、詞在寫、監製s都已marked(雖然要排隊等阿端記同埋另外嗰位神秘人得閒)、新workspace+新菇亦正式投入服務。有等緊我嘅,多謝你哋耐心等候及體諒;完全唔care嘅,望係咁望啦😂。總之就係咁。快㗎喇。」

