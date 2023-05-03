姚焯菲初到新西蘭曾崩潰 短短數月學會獨立 昆蟲也不怕 (16:18)

姚焯菲（Chantel）日前接受無綫娛樂新聞台主持許文軒《Star Talk》訪問，分享在新西蘭求學的生活點滴和宣傳新歌《小出走》。

Chantel表示初到新西蘭時不習慣當地生活，人生路不熟，試過在校園迷路，令她一度崩潰。她說︰「好多因素加埋一齊，之後就爆喊咗。嗰一刻唔覺得係思鄉，而係世界末日。兩個星期之後，我雖然仲係掛住屋企，但都過得好開心。」父母不在身邊，Chantel自覺學懂獨立，成長了不少。她自言從前是個十分大意的人，去到新西蘭後情况有改善，會將要做的事記下來，每完成一項就刪掉。Chantel說︰「如果見到或者記得要做嘅嘢，唔好等下一秒先做，費事又唔記得。返香港之後，爸媽都覺得我成熟咗唔少。」

她透露與來自北京的室友相處融洽，大家也喜歡聽廣東歌，特別是張國榮的歌，兩人偶然會一齊彈琴、哼歌、唱K。被問到可曾跟室友吵架時，Chantel表示︰「佢唔鍾意我將食物包裝留喺間房，有垃圾就要丟出去，佢好驚惹蟲，特別唔鍾意蜥蜴，因為啲蜥蜴就係食嗰啲蟲。」Chantel說她從前超驚昆蟲，見到螞蟻都會叫救命，但去到新西蘭後已不再怕。她說︰「依家見到烏蠅都完全唔驚，以前會嗌生嗌死，但新西蘭好多烏蠅，一有食物就會喺上面，見到就撥走佢！」Chantel表示在新西蘭讀書多了時間專注學業，空餘時間更會看韓劇。她說：「每星期都會抽兩日去學琴同練歌，始終唔喺香港會唔方便，但會Keep住同老師視像，唔會就咁就斷咗。」

提到新歌《小出走》，Chantel坦言憑歌寄意唱出心聲：「首歌係想同大家講我出去讀書喇，叫大家唔好擔心我，唔係一個好慘嘅Goodbye。」Chantel續指在新西蘭拍MV過程難忘：「因為當時未知可唔可以成事，加上張馳豪（Aska）同潘靜文（Sherman）又嚟咗，成件事好Surprise。今次Aska負責揸車，我哋就喺車度聽歌同唱歌，見到啲景好靚又會停低去影。」Chantel有份提議MV拍攝景點：「我揀咗Mission Bay，嗰度有海灘同餐廳就喺隔籬，拍完嘢就可以去食嘢，食嘢時又可以拍嘢，真係好方便同好舒服。伊甸山係一座幾高嘅山，有一大片綠色草地，去嗰時得幾個人，天空係漸變色，同埋可以望住成個城市嘅景，可想而知幾咁靚。」

（即時娛樂）