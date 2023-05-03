姜皓文入行37年收起火爆性格 為演藝生命放慢工作步伐 (18:38)

56歲姜皓文（黑仔）在娛樂圈打滾了37年仍未化，對工作仍有火，但性格亦執着、急躁。他回想昔日在亞視工作時，就是因為性格火爆得罪人多，失去了很多工作機會，做極唔紅，直至近年抄經、茹素、聽音樂，始發現做人隨和有着數。「我以前很火爆、很勞氣，在亞視時試過趕監製出廠，當時經常得罪人，所以那段時間做極都做唔起。現在知道發脾氣都無濟於事，得罪人又傷身，都是隨和較着數。」

回憶8年前在工作壓力下患上情緒病，黑仔說他當時對很多事也看不過眼，情緒容易波動，有時更會突然「跳掣 」，最後在醫生建議下服用抗抑鬱藥。「醫生沒說我有抑鬱症，只是情緒病一種，很多香港人都是這樣。藥物紓緩了我的情緒，我開心了，我當時是在人多地方、拍攝沉重戲分等有需要情况下才服藥。」為令自己心境平靜，黑仔抄經、聽音樂、茹素，6年前更開始戒煙。經過多次失敗，他終於在拍攝電影《明日戰記》期間戒煙成功，至今也未有再把香煙點起。

2015年開始，黑仔拍劇又拍電影，工作接踵而來。他卻嫌自己的演出不夠細膩，變化亦不夠明顯，現在寧願放慢腳步，想清楚什麼工作適合自己。「這是我接拍《極度俏郎君》的原因﹗」黑仔在ViuTV劇集《極度俏郎君》中飾演坐了20年監的前江湖人物「一疤」，出獄後脫離江湖重新做人，重新追求宣萱飾演的前妻「文女」。「我很喜歡這個角色，亦相信監製陳翹英，聽見是喜劇便一口答應演出。我最初以為開工可以輕輕鬆鬆，但深入了解劇本後發現一點也不簡單。『一疤』這角色比較沉重，情緒經常大爆發，幾乎每集也會哭，很考演技。我花了很多心神揣摩角色，希望演繹方法跟從前不同，不想為哭而哭。」

再與宣萱合作，黑仔讚不絕口，稱這位劇中老婆幫了他很多。「以前和她合作拍電影，同場戲不多，今次正式演對手戲，她交出了很多意見，給我很大幫助。」飾演年輕版一疤的吳啟洋（Phoebus）雖然跟黑仔在外形上有很大的差距，黑來認為他們在戲中的神緒十分相似。

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（即時娛樂）