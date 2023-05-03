吳保錡跑步跑上癮 盼成為真正運動員 (21:25)

ERROR成員吳保錡近年熱愛跑步，將跑步所遇到的難關和挑戰來比喻成一場人生競賽，作為近日推出的新歌《Echo My Heart》主題。《Echo My Heart》是保錡的第4首個人單曲，他以強勁的Band Sound節奏帶出J-Rock風格，希望有機會將新歌帶上音樂節舞台，甚至走入校園巡迴演出。保錡回憶他人生中的第1個難關出現在15歲那年，當時他每天返學放學、兼職送外賣，生活漫無目的，完全不知道自己在做什麼。前年多宗負面新聞，則是他的第2個難關。「當時點解會做錯事，因為我當時有很多工作，卻不理解究竟是在做什麼，那是我入行後遇過最迷惘的時刻。」

現在的保錡漸趨成熟，他不認為與汲取了教訓有關。「那只是一場人生經歷，感恩花姐（經理人黃慧君）、公司台前幕後與及團隊支持，特別是ERROR的3位好兄弟﹗最迷惘時，他們真的對我非常好。」保錡認為ERROR成員各有長處，何啟華（Dee）演技好、梁業（肥仔）跳舞勁，郭嘉駿（193）在時裝方面出色。他就想向運動界發展。「我不是想當打卡的KOL，而是希望成為真正運動員，下一步挑戰全馬。我希望透過我的作品感染其他人，帶動更多人跟我一樣跑步、做運動，注重健康，發放正能量。」

髮型：Harris Lai@CHIC PRIVATE i SALON

化妝：Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Feng Chen Wang、Giuseppe Zanotti

場地：Pier 1929

（即時娛樂）