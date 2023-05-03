MIRROR着手籌備明年1月亞博演唱會︰會有足夠時間綵排 (20:43)

MIRROR今日出席新戲《12怪盜》開鏡拜神儀式，MakerVille行政總裁魯庭暉亦有現身支持。《12怪盜》導演何國敏表示電影講團結精神，希望透過新戲將MIRROR最團結一面呈現出來。隊長楊樂文（Lokman）表示除了團結，觀眾亦可看見MIRROR有默契的一面。江𤒹生（AK）預告會將成員間的笑話搬上銀幕，讓觀眾感受MIRROR無厘頭一面。

12子在活動上輪流介紹他們在戲中的技能，Lokman專長解密、解碼和解鎖；AK有同動物傳心的能力；盧瀚霆（Anson Lo）自言很打得；呂爵安（Edan）識游繩；陳卓賢（Ian）性格冷靜、洞察力強，安排任務和分工；柳應廷（Jer）最勁換衫，隨時隨地都可以變裝；邱士縉（Stanley）有竊聽技能；王智德 （Alton）是電腦駭客；邱傲然（Tiger）擅長讀唇；李駿傑（Jeremy）則有超級記憶；姜濤識催眠，他笑言︰「每次開工就問今日要瞓幾多個人﹗」陳瑞輝（Frankie）暫未透露其戲中技能，保持神秘。

Lokman表示各人已拍攝了一段時間，大家分頭拍攝，組合性多，預計拍到6月初完成。Anson Lo被問到是否有最多動作戲時說︰「不是，Lokman和Tiger也有不少。」Lokman說︰「其實差不多，各成員也有動作戲。我們開拍前特別上堂學基本功和一些戲中指定動作。」電影沒有女主角，AK解釋︰「要寫12人的故事已很難，難再加女仔戲。」Edan笑道︰「我就是『呂』主角﹗」被問到12子一同拍戲可有爭執時，Lokman說︰「沒有吵架，但磨擦一定有。（可擔心戲分不平均引起粉絲不滿？）說平均都是騙人的，一定有主有副，想知誰多誰少就要買飛入場。」AK歡迎粉絲帶計時器入場，笑言一次計不完就入多幾次場計多幾次。他說︰「這不是數學題，很難除得盡，最緊要大家覺得舒服、好看。」

MIRROR明年1月在亞洲國際博覽館舉行補場騷，Lokman表示已開始籌備，強調今次會有足夠時間綵排。他說︰「目前仍在前期工作，演唱會將有新、舊元素。」對於鏡粉擔心舞台距離及座位分配問題等，AK表示換飛、退飛等問題已交由公司處理，他們專注表演。至於會否加場及加強舞台機關檢查，Lokman稱目前言之過早，他們仍在研究。

姜濤上月30號生日，姜糖攻陷銅鑼灣，有人覺得熱鬧，也有人認為阻街。姜濤說︰「多謝粉絲為我慶祝，知道大家想一齊開心，但也希望每次慶祝或活動不要影響到其他人。」Jer獲偶像林宥嘉在演唱會上點名合唱，他表示很驚訝，開心可與偶像合唱，希望之後有合作機會。被問到可有趁機向對方索取電話號碼，Jer說有在社交平台答謝對方。AK幫口說後生仔要循序漸進，下次先。Edan和Jeremy也獲林宥嘉點名叫加油，兩人受寵若驚。Edan說他當晚未能捧場，希望下次有機會。Ian日前透露會推出跳唱歌，他說︰「大家好像都喜歡看我們做不擅長的事，所以滿足一下粉絲，我會請教隊友舞技。」Stanley早前與女友慶祝拍拖6周年時被粉絲催婚，他說兩人感情穩定，目前事業為重，希望為對方提供好的條件。

（即時娛樂）