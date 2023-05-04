同屋企人去旅行｜關禮傑自爆不願女兒入行 關楓馨談星二代壓力爆喊 (14:29)

關禮傑在旅遊節目《同屋企人去旅行》中問到自己會否是女兒的壓力時，關楓馨爆喊。（大會提供 / 明報製圖）

無綫全新旅遊節目《同屋企人去旅行》今晚（4日）首播，節目邀來父女檔關禮傑與關楓馨、夫妻檔袁偉豪與張寶兒，及林溥來（Patrick Sir）與太太關宛珊及兒子Preemo擔任嘉賓，3組家庭齊齊放假去旅行。3組家庭各自有一個度身訂做的主題行程，關氏父女獲安排去惠州享受宅度假、Patrick Sir一家到廣州體驗親子遊、袁偉豪夫婦則會輕奢遊潮汕。

關禮傑和女兒關楓馨首次父女出遊，會體驗中式下午茶、海灘越野車、遊水東街夜市、浸住溫泉睇煙花以及出海玩帆船等。兩人品嘗中式下午茶時「打卡」留念，怎料關楓馨嫌棄爸爸的拍照甫士老套、拍照技術麻麻，角度全錯。兩父女晚上摸住酒杯底聊天，關禮傑問女兒︰「你依家喺娛樂圈，覺得關禮傑呢3個字，係咪一種負擔同壓力？」關楓馨回答時爆喊。關禮傑更在節目中自爆當日雖答應讓女兒選港姐入行，但內心其實不願意。

明晚播出的第2集，關楓馨會為媽媽調製香水，惟製成品香味麻麻。製作香水期間，關楓馨被爆有「鼻毛公主」的花名，關禮傑解釋︰「以前好鍾意整蠱囡囡，又講臭腳又講鼻毛，所以得意啲幫佢改咗個名，叫鼻毛公主。」至於最刺激好玩行程，要數關氏父女到惠州最大高卡車場賽車，兩人揸車技術有一手，關禮傑最快是56秒，關楓馨則是58秒。節目尾聲，他們坐在沙灘分享感受，關禮傑坦言經過今次旅行，感覺女兒成長了，兩父女默契亦增進不少。他準備了親手製作的神秘驚喜送給女兒，令關楓馨當場感動落淚，最後兩父女相擁為這次旅行劃上圓滿句號。

（即時娛樂）