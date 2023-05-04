周吉佩21歲入行 經歷3起3跌 看淡成敗不問將來 (15:57)

無綫《中年好聲音》總冠軍周吉佩，近日接受無綫娛樂新聞台主持許文軒《Star Talk》專訪，分享得獎感受，又暢談展望、加入演藝圈後的高低起跌、走出情緒低谷的經過。他按許文軒要求細數《中年好聲音》三位值得學習對象，包括吳大強、龍婷及支嚳儀（Venus）。談到年屆71歲的吳大強，周吉佩最佩服他精力旺盛︰「佢好有風采好瀟灑，有時我哋綵排到凌晨1、2點，我行埋去問佢攰唔攰，佢次次都話：『攰咩？』佢係真犀利，有時我哋喺度休息，佢就去咗電視城四圍行。嗰次肥媽演唱會，佢又係四圍行。」周吉佩最欣賞龍婷有自信、有想法及了解自己；支嚳儀思想正向。他說︰「Venus面對唔好嘅評語都可以好從容，佢畀人話對眼生得好埋，仲特登影張相擺出嚟笑番自己，我好佩服佢EQ。佢成日話：『我哋做生意經歷唔少風浪，呢啲冇乜嘢』。」談及認識10多年，一起成長的好友曹敏寶，周吉佩說他們從開始到現在都是打打鬧鬧地相處，他說當年結婚時，曹敏寶比其太太哭得還多。

周吉佩21歲時參加電視台舉行的歌唱比賽而入行，惜當年未做好當藝人的心理準備，出了一張唱片後便和公司結束合作關係，他形容當時是人生第一次夢醒。周吉佩後來跟夾開的音樂發燒友組成樂隊sp'ACE，並於2015年簽約唱片公司。sp'ACE曾於2019年舉行演唱會，惟樂隊成員最終因意見不合解散。周吉佩再度陷入低潮，身心也出了問題。他說︰「有日我企喺窗邊，望望吓覺得自己人生咩都失敗，做乜都唔順。我問自己仲堅持嚟做乜，嗰吓有少少想就咁算。又有一日我臨瞓前突然覺得好似有個人用手壓住我個心咁，唔係好唞到氣。」幸好，周吉佩及時意識到問題，靠家人支持及陪伴走出陰霾。

周吉佩表示勝出《中年好聲音》後備受爆冷傳聞困擾，是其人生中的第3個低潮。他雖曾因而影響自信甚至失眠，但沒有被擊倒，立定決心先把現在做好。他說︰「以前初出道好天真，覺得25歲要有自己嘅演唱會。當年我得21歲，又諗住幾時要買到樓。依家我冇諗咁遠，都唔會諗仲有冇人鍾意自己，而係先做好表演，腳踏實地先。」周吉佩強調粉絲是鞭策他做得更好的最大動力，感謝粉絲沿路上的踴躍支持。他還點名感謝黎瑞恩：「佢成日教我哋好多嘢，教我哋做人要謙虛同埋要準時。佢又畀機會sp'ACE喺紅館唱咗一首 我哋自己嘅歌，我諗我人生再冇可能有呢啲機會。」

談到太太黃彥欣，周吉佩說她在比賽初期不但沒有親臨錄影廠支持，甚至見他出門參賽也沒反應，直至見他在節目中得到「復活」機會才由冷淡轉為支持，更幫忙挑戰出賽歌。被問到太太是否明明支持卻扮作不支持，周吉佩斷言︰「你唔使幫佢講好說話喇，佢係直到覺得原來仲有人欣賞我，態度先180度轉變。」

（即時娛樂）