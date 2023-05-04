鄭秀文7月開8場紅館演唱會 下周一指定信用卡優先訂票 (16:20)

鄭秀文（Sammi）將於7月14至16、18至19、21至23日，假紅館舉行8場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，票價分別為1080元、680元及380元，下周一（8日）早上10時指定信用卡優先訂票。

演唱會海報早前曝光掀起哄動，Sammi有型性感，身形弗爆，狀態大勇，連她本人也十分滿意。對於今次演唱會海報拍攝，Sammi非常期待︰「我心情又興奮又緊張，好希望拍到一輯好理想嘅海報，無論概念、造型、服飾、攝影，甚至耳環都好講究，帶出不一樣感覺畀觀眾，大家睇到就會明白。我喺拍攝前做好皮膚護理、瞓好啲、做Mask等基本準備，今日影海報呢條裙確實有少少難著，因為剪裁特別又好多元素，有舞台感、高貴感，仲有啲Punk，一套衫有咁多元素，好特別，所以我都要做好身形管理。結果無問題，已經過咗一關啦，我好滿意！」

Sammi說她從前在飲食上比較節制，現在心態較隨意，不變的是堅持勤做運動。她說：「我試過168（ 每天8小時進食），甚至204（ 每天4小時進食），但有時好想食都會照食！依家我好隨心，無限定一個食嘢方式。如果著套衫修身啲，就飲食檢點啲，如果套衫輕鬆啲，我有時會1日食3、4餐，最緊要做運動，食多啲都唔怕！完成海報拍攝後，我終於可以開懷放縱一吓。」

談到今次演唱會，Sammi重視每項細節︰「除咗唱歌部分，點樣呈現不一樣嘅演繹方式都好重要，我諗嚟睇Sammi演唱會嘅歌迷，心目中對呢方面都有要求，希望多啲嘢睇、多啲元素。服裝造型，我自己都好鍾意著靚衫，好鍾意Fashion，所以呢方面一定唔缺少。至於歌曲和音樂部分，我同基爵（音樂監製梁基爵）咁多年夾得好好，我哋都想做到多嘢聽和睇，我好鍾意一個演唱會內有不同元素，亦都係我自己做演唱會嘅方向。」

（即時娛樂）