吳君如演戲遭17歲囡囡反白眼 想搵鄭中基幫手教女 (18:42)

鄭中基（Ronald）、吳君如和導演莊文強參與的8集真人騷《機動兵工廠》今日完成拍攝，3人聯同學員切蛋糕、開香檳慶祝。Ronald將從畢業學員中選出最優秀學員，得獎學員可加盟機動電視台成為終極員工，並獲得幕前演出機會。吳君如強調沒內定賽果︰「我對學員全沒認識，來到現場才第一次見，會按他們的表現評分。娛樂圈不黑暗，沒有潛規則。我與莊文強剛剛商量評分準則，做評判很大壓力。」Ronald說︰「我不讓兩位評判先認識學員，是希望看到大家的現場反應和表現。你考試前也不會看試卷吧﹗」

Ronald表示學員的畢業作品是獨腳戲及2人對演經典電影情節，評判會根據表現評分。他說︰「選我們的戲來演最蠢﹗我心目中，沒人比我們演得好。」吳君如讚Ronald辦訓練班培訓新血非常認真，想17歲女兒陳是知報名參加下屆。她說︰「我想找鄭中基教女，讓女兒跟他學演戲。我女兒不聽我說話，爸爸（陳可辛）講就聽一點。無論媽媽演戲多好、爸爸導演得幾好，她都是反白眼。」Ronald稱《機動兵工廠》有否下屆要視乎反應。

談到早前為女兒Emma的學校籌款演出如開迷你演唱會，Emma就被讚可直接出道，Ronald笑稱︰「我女兒出道？還未可以﹗她對唱歌有興趣，但唱得未夠好，我有親自指導。她現在13歲，仍聽我話。如果她想入行，只要兼顧好學業就沒問題。」吳君如說很多同輩藝人已成為父母，常一起傾子女經。

（即時娛樂）