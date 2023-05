Jer與Jeremy登上日本大型音樂平台THE FIRST TAKE心情興奮。(視頻截圖/明報製圖)

MIRROR成員柳應廷(Jer)與李駿傑(Jeremy)登上日本大型音樂平台THE FIRST TAKE。今晚THE FIRST TAKE與MIRROR的社交平台上載預告片段,明晚(周五)會播出完整片段。MIRROR的官方Ig又預告明晚8時45分Jer與Jeremy開Live一齊睇THE FIRST TAKE首播。

今晚的預告片中見Jer與Jeremy相對現身,拿起聽筒,Jeremy展露笑容但有點緊張並深呼吸,他們互相加油,Jeremy:「O唔OK?」,Jer答:「OK!」Jeremy接著說:「OK 3 2 1,Hello 大家好我哋係MIRROR!」粉絲也留言期待看他們的演出。

