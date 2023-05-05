法言人｜容天佑「彎腰救美」有壓力 麥玲玲演貴婦出動私伙 (12:25)

無綫劇《法言人》下周踏入結局周，法庭個案浪接浪。昨晚（4日）一集個案主角，是特別演出貴婦白小姐的麥玲玲，白小姐因跟洪律師（莊鍶敏飾）學跳舞結識了Nathan（陳俊堅飾），並遭對方騙去2000萬，遂要求金師爺（馬國明飾）討回公道。另因白小姐經常失驚無神現身律師樓，兩度妨礙Tony仔（容天佑飾）收工拜祭亡母，2人因而結冤，幸最後Tony仔混亂中勇救白小姐，2人關係180度逆轉，白小姐還收了Tony仔做契仔。

自《法言人》播出後，容天佑憑性格單純、坦率又熱心的Tony仔角色成功入屋，加上天佑真人與Tony仔一樣，天生一副好身手，昨晚天佑為捉Nathan，再度「大腳趷起」，為配合劇情需要，不但收放自如，還使出一招「彎腰救美」。談到相關場口，容天佑笑言：「又唔係特別難嘅，因為無論如何，我都一定要接住玲玲姐，接唔到就大鑊，不過玲玲姐身手超級靈敏，著住高踭鞋咁樣彎腰落嚟，都難佢唔到，果然厲害。」

他表示該場口拍攝難度，反而在於「伸縮腳」：「將腳踢出去就容易，踢出去唔碰到目標都唔難，最難係要隻腳已經出咗去，然後唔畀你伸直，夾硬抽返番嚟嗰下就超級辛苦，就好似你想打噴嚏，但係又打唔出嗰下感覺，好唔爽。」玲玲姐則笑言最怕「責」親天佑：「其實事前試位試咗好耐，佢有叫我放心責落佢度。天佑又真係幾有功架，佢本身有練過拳同功夫，所以反應係幾好。」

談到昨晚演出由頭帶到落尾，玲玲姐笑言過足戲癮：「今晚好多朋友打嚟，又影相Send畀我，好開心！拍嗰時梗係開心，因為我好少拍呢種角色，做番自己多，都係家豪哥（劉家豪）畀最多機會我去做啲唔同角色。」

為了認真做好白小姐，玲玲姐除了先騰出時間遷就劇組再安排其他工作，更是所有手袋及服裝均是私伙，套裝更全部開劇前，已找設計師度身訂做：「今次所有衫同手袋都係私伙，我唔係藝人身形，所以我寧願自己安排好晒。」

（即時娛樂）