王菀之勇於創新 舉行藝術展音樂會 觀眾可超近距離欣賞 (14:45)

王菀之（Ivana）將於5月18日至21日，於西九THE BOX自由空間舉行《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》，門票已於西九文化區網站發售。

這個藝術展音樂會觀眾將得到3小時的體驗，經由3個不同場地貫穿演出舞台及不同藝術展覽，帶觀眾進入Ivana藝術音樂世界中，並可超近距離觀賞Ivana演出。

Ivana表示今次是首次嘗試這種形式音樂會，亦是她一直堅持的音樂藝術夢想：「之前做過兩次音樂結集藝行的展覽，今次係第3次延續。其實今年係團隊希望我再開紅館演唱會，但係我依然想試創新，希望可以將夢想變大啲﹑再變大啲、所以我揀咗做呢個新嘗試。成個音樂會不設劃位，而舞台設計上面亦非常特別，大家入場將會體驗到一個立體式四面台空間，配合影像、超立體Sound travel音響裝置，以及燈光四方八面投射演出。想透過視覺﹑影像同音樂，令大家對我嘅音樂，有另外一個更深入的體驗。」

問到Ivana不設劃位，是否全部企位？她說：「可以企可以坐喺地下，甚至拎住杯嘢飲都得，係超近距離咁睇演出，我𠵱家都幻想緊，近到咁我企係台上唱，會係一種咩感受，應該入場嘅朋友，因為咁近關係，細心少少，連我衫上面畫嘅真迹，都可以清楚見到。」

（即時娛樂）