乘風2023｜蔡少芬獲女兒激將法鼓勵 神還原《洛神》「甄宓」 (15:48)

內地大型音樂競技節目《乘風2023》，雲集33位實力女星，將於3個月內挑戰自我，蔡少芬（Ada）在本季初舞台中，神還原《洛神》「甄宓」一角，帶領觀眾回到2002年，堪稱回憶殺！

入行32年的Ada，自爆有一個死穴：「說實話唱歌跟跳舞，真的不是我的菜，你們不會相信我有多大壓力，我不敢說我會變成一個歌手，但是希望可以呈現不一樣的我。」3孩之母Ada坦言參賽前曾徵詢女兒意見，卻得到「意想不到」的鼓勵：「我問我女兒，現在有一個工作找我，要唱歌跳舞，你們覺得我應該接嗎？我的大女兒說：『去吧媽媽！』我問她你覺得我可以跳舞唱歌嗎？她說她想看我在台上掉下來！」果然童言無忌，場面搞笑！

Ada以一身清新脫俗的古裝打扮，獻唱《洛神》主題曲《惜花》，Ada重現「薄紗掩面」令觀眾驚歎「甄宓」凍齡有方、廿年如一日，Ada在節目上大爆初舞台的幕後秘辛，原來「甄宓」的重要推手竟是老公張晉：「我（原本）定好我要跳舞，我老公說：『能不能不要這樣子，你每一句都要跳一下，很醜啊！你還要躺在地上，你想怎麼樣？』然後他就教我初舞台的舞步，都是他幫我想的。」

雖然張晉拍戲受傷，但他仍指導愛妻，令Ada的演出獲得一致好評，她也感性表示家人正是最大的動力：「我沒（跳舞）能力是肯定的，但是孩子支持我、老公支持我，我其實就夠了。」

（即時娛樂）