鄭秀文新歌5.8首播 邀魏浚笙合作：Jeffrey負責Rap部分 (16:28)

影后鄭秀文（Sammi）繼和「好青年荼毒室」其中3名成員豬文、鹽叔（楊俊賢）、阿泉合作《愛是...2.0》後，推出第2首歌曲《致我們的夢想》，歌曲於5月8日（周一）在「叱咤樂壇」首播。Sammi邀來新一代男神魏浚笙（Jeffrey）featuring，Jeffrey負責Rap的部分，Sammi表示跟Jeffrey和其團隊工作過程非常開心，而MV拍了整整兩天。

Sammi有感而發寫道：「也許，50歲的Mi（Sammi）就是一個人版，在重重的困難中抵達了夢想。夢想是一種巨動力，它驅使我們可以忍受一切困難，攔阻和不被理解的嘲笑（嘲諷）。不要緊，只要我們心中鎖緊夢想而努力。當有天我們抵達夢想，就能在夢想之橋，好好狂歡，好好相擁，喜極而泣。

一直深信，夢想是屬於任何年齡和任何人。小孩、少年、青年、中年、老年，都有權利追夢。當旁人笑你在發白日夢，你就默默努力耕耘和付出，讓夢想成真。這一首新歌送給天下間所有心中有夢想的人。」

Sammi還鄭重感激每位為她這首新歌，Po過Ig限時動態的藝人朋友：「謝謝你們用寶貴的時間和寶貴的IG story空間為我推廣這首新歌。謝謝你們。謝謝。謝謝每一位。感激。在心中。」

（即時娛樂）