李璨琛老婆宣布出書 收錄5歲Lucy大量未曝光照片 (16:56)

李璨琛（Sam）和太太梁志瑩的大女李元元（Lucy）已經5歲大，細女李斐斐（Sucy）亦已快個半月大。Lucy自出世以來一直受網民關注，擁有大班粉絲。梁志瑩今日在社交平台宣布出書《露西的微笑》，封面是Lucy在花叢中爆喊的照片，反差十分強烈﹗她透露新書收錄了Lucy從未曝光照片，也有Lucy的親筆繪畫。

梁志瑩回憶當年生下Lucy，為女兒開設社交平台紀錄其成長點滴後，偶爾會有些好朋友提議她出書，剛巧之後收到出版社的邀請，遂下定決心寫書。由於拖延症及太有要求，她表示新書足足籌備了兩年半，內容改完又改執完又執，幸好得到出版社老闆的體諒，安排了一個任她搓圓撳扁的Book Designer去執行這項任務。她透露︰「猶記得與出版商第一次碰面，老闆第一句就跟我說：『你唔好諗住出書會掙大錢喎......貪錢李老母吖嘛......』我想她大概是被我的負面新聞有所影響，但另一方面，我想我也是找對了人﹗」

梁志瑩表示新書由封面、內容鋪排設計、如何呈現及文字均由她一手包辦，且收錄了Lucy 99%從未曝光的珍貴相片及其親筆繪畫。她說︰「《露西的微笑》其實是我繼Lucy和Sucy之後的第三個BB。在這裡，我很大膽地說句，如果你們對這本書會有所期待，就儘管盡情一點吧！我相信我付出過的努力你們一定會感受到！」

（即時娛樂）