RubberBand闊別3年 宣布下月尾台北Legacy開騷 (17:11)

RubberBand的世界巡迴演唱會《RubberBand Ciao World Tour 2023》，繼完成早前在歐洲舉行的倫敦、曼徹斯特、柏林及阿姆斯特丹4站演出後，6月24日將移師到台北Legacy舉行，門票5月14日公開發售。是次演唱會是RubberBand首次在台灣的專場售票演出，他們上一次去台灣公開演出已是2020年1月的KKBOX風雲榜，以香港樂隊代表身分擔任表演嘉賓。

主音6號說︰「上一次去台灣演出係2020年1月，剛好係全球爆發疫情前1個月，之後就經歷3年疫情，各地都封關，所以呢次去台灣感覺就係好多事都開始復蘇，而且呢次將會帶住超過25首歌，以專場表演形式來見面，好開心興奮！我學生時期都聽好多台灣音樂，可以喺一個滋養自己音樂多年嘅地方開騷，實在有夢想達成嘅感覺。」

除了演出，台灣美食及氣氛也讓RubberBand興奮。阿偉說：「除了觀眾嘅熱情令人很懷念外，最掛住一定係台灣美食，呢次仲有整個Tour團隊一起去，我們一定天天都要出去掃街！我最想去夜市食蚵仔煎同大腸麵線，仲有希望完騷後食麻辣火鍋慶功！」6號期待在台灣逛街︰「台灣畀我嘅感覺就係很久不見嘅老朋友，好想去唔同街頭、夜市、小店閒逛，都好期待可以見見喺台灣生活嘅朋友，另外我好想食阜杭早餐！」

（即時娛樂）