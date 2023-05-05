譚旻萱藐嘴藐舌嫌棄肌肉男 陳毅燊跟茶記姐姐「格鬥」 (17:44)

譚旻萱（Mandy）與陳毅燊（ANSONBEAN）最近拍攝宣傳短片，帶出「不要膠下去」的環保信息。Mandy化身健身室女神，見到多位肌肉型男士也不為所動，全因他們正在用塑膠水樽，最後她被樣子平凡、但自備水樽的男士吸引。

Mandy在片中做出嫌棄靚仔肌肉男的表情，她笑說：「今次用好幽默嘅拍攝手法，幾好玩！喺片入面要藐嘴藐舌啲用膠樽嘅大隻佬，呢個係劇情需要嚟嘅，因為藐嘴藐舌都要用力，平時唔會24小時都咁做，日常生活都唔會嘅，希望大家可以盡量自備水樽，為環保出一份力。」

ANSONBEAN所演繹的故事，講述在茶餐廳中點餐，當伙計姐姐想將即棄飲管放入檸檬茶中之際，ANSONBEAN馬上阻止，並跟阿姐一番「格鬥」。ANSONBEAN拍攝認真投入，並親自度好「打鬥」招式、姿勢與節奏。

今次拍攝滿足ANSONBEAN多個願望，他說：「今次好好玩，本身聽到係要跳舞去格鬥，係有少少驚，因為要好認真咁去做係有啲尷尬，但原來係用喜劇形式，變咗係玩咁，因為杯檸茶係假嘅，所以就可以愈做愈誇張。我有少少似做咗武術指導咁，自己排啲動作，將之前喺越南學嘅嘢，變咗做搞笑版功夫戲，就好似喜劇動作片，有少少成龍感覺嘅拍攝，好好玩！」

（即時娛樂）