前無綫高層杜之克入有線做CEO 揚言電視圈已非一台獨大 (19:09)

前無綫電視副總經理（節目及製作）杜之克，獲有線寬頻通訊有限公司委任為執行董事，並將於下月3日兼任行政總裁。他今日在有線總部會見傳媒，表示20年前曾效力有線，今次主動要求回巢，已着手籌備多項新計劃，亦會增加製作自家劇集。

杜之克透露公司未來會集中3大方向，包括做好新聞品牌、將自家製作發展到線上線下，以及拓展至大灣區及東南亞，尋求更大發展空間，並強調HOY TV在香港的覆蓋率已達9成。被問到有否邀請當紅藝人打響頭炮時，杜之克以鄭裕玲（Do姐）拍攝的旅遊節目為例子，他揚言︰「只要參與的人是值得，跟誰傾合作都可以。這世界很闊，已經離開一台獨大的世界﹗」

有指Do姐的旅遊節目製作費達7位數，杜之克表示不同節目的成本也不同，總之會是個合理投資，最重要得到觀眾及廣告商支持。他直指HOY TV收視不高，需要邀請有叫座力的藝人合作，但沒找楊千嬅、周柏豪再合作拍劇，因此有關傳聞是錯誤消息。至於會否辦選美、造星等節目，杜之克說︰「不排除，任何節目形式，只要有橋都可以一試。」

談到他與余詠珊均是從無綫過檔，杜之克強調自己在電視界工作超過30年，近10年才在無綫工作，沒有無綫情意結，加上不同公司有不同屬性，一定不會將無綫一套模式搬入有線。他承認年紀大，不會想出最新鮮及最有創意的節目，因此現在不是自己能做到幾多，而是能找到幾多不同年齡層的新同事做創作。

杜之克坦言現在沒有能養到幾千人的公司，因此他們除了自己製作，也會有外判節目，但無論是外判還是自家製節目，最希望能獲得觀眾認受。提到余詠珊的製作毀譽參半，他稱好製作不一定有好好效果，要天時、地利、人和，不能以一個製作定生死。

（即時娛樂）