林夏薇感激老公當「樹窿」 自詡母性強 家庭觀念重 (21:09)

林夏薇（薇薇）薇薇在劇集《法言人》中飾演有「滅絕師太」之稱的田律師，甚有發揮。她表示很喜歡這個角色的兩面性，在法庭上唇槍舌劍，面對任何事情都很淡定；庭下則有情有義，男仔頭性格，但有時又會向朋友撒嬌。

有指薇薇去年奪視后惹爭議，無綫出於保護，暫時把她「收起」。薇薇表示沒這回事，攞獎前後一直沒停過，先後拍了《法言人》和《寵愛PetPet》，她說：「最記得攞獎翌日，便要拍攝在《法》劇裏遭紅酒淋頭的戲分，我當時已被對白塞爆頭，已沒空間想其他，一心專注角色上。」

對於得獎後遭部分網民洗版式抨擊，是如何消化？薇薇正面面對，她說：「我覺得無論什麼行業、位置，都會有不同的聲音。我會接受不完美的自己，不會給自己太大壓力。我清楚自己是很喜歡演戲，每次都會付出200%努力去做功課，我覺得最緊要做好本分，善意的聲音會接受，這個能幫助到我成長。（不開心？）沒有，因每人有自己的喜好，我身邊亦有很多朋友支持我，好似胡定欣和陳山聰，他們無論幾夜都為我慶功。」

薇薇又感謝老公支持，她冧爆表示，有時工作後回家很累，老公就算睡了，也起牀為她煮愛心宵夜，亦會當她的「樹窿」，她說：「有時我很需要人傾訴時，他又會第一時間做我的聆聽者，當然他需要我時，我也會第一時間在他身邊，這個就是我們的相處之道。」薇薇指與老公之間除了夫妻外，還有朋友、拍檔和導師等多重身分，對方教導她很多，故夫妻間從不缺溝通，又可保持新鮮感。

問到與老公的「造人」計劃也進行中？薇薇稱兩公婆喜歡小朋友，但現時工作比較忙，她說：「我是家庭觀念很重的人，又是巨蟹座，母性很強，所以當我有小朋友時，一定會全副精力和時間去照顧，但暫時未有這個時間，還是順其自然，有亦不抗拒。（會否考慮雪卵？）又不排除。」

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（即時娛樂）