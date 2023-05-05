花書生熱愛史｜角色還原真我 演技獲讚 辛叡恩搣甩收視毒藥惡名 (19:32)

由辛叡恩、厲雲、姜勳和鄭乾柱主演的韓劇《花書生熱愛史》，將在月中迎來大結局，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《花》劇在亞洲各地熱播，劇中謎團亦被揭開。姜剷（厲雲飾）正是被殿下追殺多年的廢世孫李薛、看似玩世不恭的金是姴（姜勳飾），則是守護世孫長達8年的「看守人」，而丁柳嘏（鄭乾柱飾）竟是世子的私生子李㻩！回宮後的姜剷以保護端午（辛叡恩飾）、保護百姓為己任，立志建構更美好世界，卻因為四面受敵，而遭到反對；此時丁柳嘏則集結志同道合的人才，致力創建一個以人為本的社會，李㻩和李薛「兩兄弟」，將掀權力爭奪戰。

辛叡恩近日受訪，談到接拍《花》劇原因：「（以前）我想最大限度地累積經驗和底子、等到自己成熟時候再拍史劇，覺得這次來得比想像中早一些，但回想起來，現在正是適合時候，收穫也太多，迄今飾演角色中，端午和我的真實面貌相似度最高，大部分反應都是我的縮影。」

不少觀眾讚辛叡恩在《花》劇演技自然，但過去辛叡恩曾被冠上收視毒藥稱號，當時她與好友文佳煐登上直播節目，還一度因不堪輿論壓力而當場淚崩，今年她接連憑多部作品而人氣急升，文佳煐也大讚辛叡恩個性堅強：「與其說是我給她力量，不如說叡恩是一個獨立、做得很好的朋友，她是不常常表露自己的類型，但是很努力地堅持了下來。」

（即時娛樂）