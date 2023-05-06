許光漢林柏宏來港谷戲兼謝票 女粉絲送禮贈「老公」 (14:58)

由台星許光漢﹑王淨及林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，上星期在港上映後，叫好又叫座，3位主角來港謝票，在戲中演「老公」的許光漢和「毛毛」林柏宏，今早（6日）來港宣傳電影及謝票，2人約10時50分步出機場接機大堂，現場有數十名粉絲接機，當2人步出時，應要求企定定合照，又揮手兼派心心，相當親民，粉絲們紛紛湧前送禮，引起小混亂，在場保安立即分隔粉絲和兩位台星。

問到再來港有什麼感覺，許光漢表示很開心，談到有大批「老婆」接機，許光漢開心說謝謝，最後2人花了約8分鐘才能乘坐保母車離開。

（即時娛樂）