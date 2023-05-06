周杰倫中環海濱開騷 7場演出吸14萬歌迷創紀錄 周董唱《獻世》冧粉絲 (15:38)

周董穿著特別訂製的牛仔運動風服裝，與舞者們帥氣呈現花式籃球，舞台上亮眼的粉紅色籃球在周董手上揮灑自如，控球動作配以音樂節奏、結合肢體舞感，讓歌迷目不轉睛！（大會提供）

周杰倫（周董）合共7場的《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》香港站，昨晚（5日）在中環海濱活動空間舉行開鑼。有別以往多次演唱會在香港室內場館舉行，這次是周董首度在香港戶外場地開騷，他帶來40多首歌曲，場內2萬名粉絲座無虛席，High翻中環海濱！「嘉年華」於香港站的7場演唱會，將累積14萬名觀眾，周杰倫創下該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾的歌手！

延期3年半的周杰倫「嘉年華」香港演唱會讓粉絲望穿秋水，也是周杰倫睽違5年後，再度來到香港開騷，歌迷的熱情在他現身時，引爆到最高點！由於演唱會一票難求，昨晚核心以外海濱碼頭﹑公園草地﹑場外欄等，擠滿逾萬未能進場的歌迷，於場外及船上收聽周董的現場演出，有人還想爬牆進入會場，險象橫生。

周董甫出場就跟大家打招呼: 「香港！我回來了！」又以和朋友聊天的口吻說：「是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽還是舊歌好聽呢？」歌迷報以熱烈回應，大喊都好聽！

整場演唱會除了帶領歌迷重溫周董多首經典歌曲，他也帶來《紅顏如霜》、《倒影》、《粉色海洋》等新歌，歌迷與周杰倫時而合唱、時而對唱，展現絕佳默契！

在《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感令全場歌迷眼睛為之一亮！《鬥牛》音樂前奏一下就令資深鐵粉陷入瘋狂！周董穿著特別訂製的牛仔運動風服裝，與舞者們帥氣呈現花式籃球，舞台上亮眼的粉紅色籃球在周董手上揮灑自如，控球動作配以音樂節奏、結合肢體舞感，讓歌迷目不轉睛！

來到香港開唱，周杰倫也帶來一首他寫給陳小春的粵語歌曲《獻世》，為了重新啟動「嘉年華」演唱會，周董在節目上作了精心設計調整，並全新訂製3套衣服，目前巡迴到了香港站，每場都至少有一套新服裝亮相。

整晚周董於廣大舞台兩邊跑，為滿足觀眾全場觀眾，演唱會接近尾聲時，周董笑說：「以前在紅磡辦演唱會的時候，都會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今（昨）天辦在這個地方，好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ（林俊傑）的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今（昨）天有人烤肉嗎？今（昨）天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不會！」周董說：「對嘛！這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是呀？」

周董在結他彈唱的部分，笑問現場觀眾：「記得我的歌嗎？每一首歌都會唱嗎？有沒有從一路支持我到現在？還有這麼多？有沒有已經成為爸爸媽媽，已經結婚有小孩呢？今（昨）天有帶小朋友來嗎？他們知道坐着的叔叔是誰嗎？記得要告訢他們啊﹗周杰倫哥哥。」

他又以廣東話向歌迷問好：「有冇掛住我？」緊接著讓粉絲盡情點歌，有歌迷同時也是五月天的粉絲點唱了《說好不哭》，有歌迷點唱時，高舉寫着「杰倫最屌」，拿到咪高峰激讚周董說：「你是最屌的！永遠第一名﹗」周董帶笑回應：「其實昨天來探班的（張學友）才是第一名。」

昨晚場內叫聲、歌聲，笑聲震烈中環海濱之外，核心外圍更是前所未有的迫爆人潮，目測近萬人圍著整個海濱一圈，於外面聽周董唱歌，有女歌迷激動想爬牆偷進會場，碼頭﹑海濱草地上，人潮之多到水泄不通寸步難行，而海面上亦飄著近四﹑五十艘遊艇，於海面上觀賞大熒幕投射的周董演出，大會主辦寶輝娛樂發言人謝嘉豪表示，特別提醒各位今日（6日）進場歌迷，由於天氣報告顯示，接下來幾日或許會下雨，大會將會入場時，為大家準備雨衣，大會不批准帶雨傘進場，免阻礙其他觀眾欣賞演唱會視線，盼今晚到場觀眾敬請留意。

另外天雨路滑，亦提醒大家不要穿太高的高跟鞋，免得濕滑跌倒受傷。謝嘉豪說：「昨晚場外有人想攀爬進場，是一件十分危險的事，大會及周董都不希望會有任何意外發生，希望場外歌迷自重，切勿於場外進行任何危險行為，此外，海面上飄浮四、五十隻遊艇，欣賞演唱會，於海面聽歌，大會無從阻止，但見很多人於船上歡樂飲酒開派對，亦好意提醒，有風雨的話，海面風浪大，請大家小心，不要一時忘我發生意外。演唱會五點半便會開閘讓觀眾進場，天雨關係交通擠塞，所以亦想提醒今晚的觀眾，請盡量早點到場，演唱會準時7:15PM開始。」

此外，周董昨天綵排演唱會時，張學友特地自澳門趕返港，為周著董加油，後來學友還傳了簡訊給他，要他加油！鍾鎮濤一家昨晚亦捧場，演唱會後台是一片花海，包括成龍、曾志偉、張學友、郭富城、謝霆鋒、草蜢、楊千樺等藝人，都送花賀演唱會成功，足見周杰倫的好人緣！

相關新聞：周杰倫中環海濱開演唱會 場外歌迷爬圍欄好瘋狂

（即時娛樂）