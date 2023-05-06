Tyson Yoshi撕爛背心 巨胸任摸 粉絲拋紅Bra回禮 (16:07)

Tyson Yoshi昨晚在台上撕爛背心曬巨胸，其間他又收到粉絲送贈的紅Bra。（大會提供/林祖傑攝）

Tyson Yoshi﹑台灣歌手高爾宣等，昨晚亮相在西九文化區竹翠公園舉行的《SPACE MUSIC FESTIVAL》。Tyson Yoshi成為音樂節焦點，他在台上撕爛背心騷巨肌，台下Fans亦不甘示弱，再次拋紅Bra回禮，Tyson Yoshi還半裸上身跳入Fans中任人狂摸，認真瘋狂，他說：「大家有冇睇我新歌嘅MV？因為冇加錢比三上悠亞，所以佢冇嚟，但係大家都有聽過首歌就可以！」

台下氣氛高漲，搞到Tyson Yoshi成身汗，他叫粉絲尖叫聲要大一些，要中環都聽到大家的熱情：「今日都冇諗住除衫嘅，因為呢排重咗2kg（4.4磅），但因為太熱啦，所以試下撕爛佢。（比人摸胸？）有啲怕醜，但其實都OK嘅，唔好嚟得太密就可以。」捧場的林家謙和Serrini亦在社交平台貼出「胸襲」Tyson Yoshi的片段，十分搞笑。

另外，台灣歌手高爾宣壓軸登場，Fans再度送上白色胸圍，他笑言自己「唔需要」，Fans大叫「除衫」，他還扮Tyson Yoshi非常搞笑。其後他在台上喝香檳，並表示見到有Fans寫的另類「情書」：「我見到有人寫『高爾宣我想跟你ONS』，原來香港樂迷都很變態。」

高爾宣一連唱出幾首快歌，大讚Fans氣氛好，令他很享受舞台：「第2次來香港可以唱很大的場地，Fans真的很熱情，他們值100分！可能有些人未聽過我的歌，他們都會跟住搖動！Tyson Yoshi已經給福利，但我沒他強壯，我給福利很怪的。」

（即時娛樂）