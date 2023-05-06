獎門人｜ 陳法蓉誤咀金剛嚇到尖叫 呂慧儀慘變花臉金魚 (18:19)

無綫明晚（7日）播出特備節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》，「獎門人」曾志偉、「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛及徐文浩以不同的經典「母親」造型亮相，當中以獎門人的花師奶形象最搶眼。嘉賓方面，有「一舞傾城」隊的陳法容、蔡潔、文凱玲、傅嘉莉、陳星妤及莊鍶敏，及「愛‧回家」隊的滕麗名、呂慧儀、姚瑩瑩、趙希洛、沈可欣及何芷姍。

久別回歸的金剛除了在「開心無敵啜乒乓」中獲優待輪流啜勻「一舞傾城」6位美女，在「開心無敵開口中」中又獲獎門人厚待加入遊戲大隊， 更一時成為「搶手貨」，一時又淪為眾人發泄對象慘被糟質。滿頭滿臉忌廉的金剛以半鹹淡廣東話了句「禾添唔倒哇」，令人捧腹大笑。呂慧儀的爛玩程度與金剛不相伯仲，她玩「開口中」後即遭四面八方而來的忌廉攻擊，被獎門人指「人緣好」。呂慧儀之後與金剛上演「掟忌廉版激戰」，跑至觀眾席之餘再玩到離開錄影廠。呂慧儀在「開心無敵過過過」中則遭滕麗名狂塞意粉入口，結果慘變鼓起泡腮的「花臉金魚」。

陳法蓉傳紫菜時表現甚為緊張，為了爭勝數度捧着文凱玲的臉狂啜。「表演賽」部分，陳法蓉與滕麗名齊齊被欽點與金剛啜紫菜，兩人輪流做出嫌棄表情，陳法蓉更因誤啜金剛嚇至尖叫。之後在「過過過」環節，獲安排玩「神秘箱」的陳法蓉被箱內的大鱔嚇至花容失色，最後要找蔡潔幫忙。同樣負責挑戰「神秘箱」的趙希洛獲安排捉田雞，她出盡九牛二虎之力捉田雞，過程驚到跳舞。

（即時娛樂）