李克勤盼兩子先專心讀書 對囝囝拍拖持半開放態度 分享擇偶心得 (17:53)

李克勤表示演唱會綵排時間較長，但過程順利，已邀請內地歌唱比賽《中國好聲音》兩位冠軍學員擔任嘉賓。（鍾偉茵攝）

李克勤將於5月13日（周六）假紅館舉行合共7場《弦續•港樂演唱會》，連日忙於綵排的克勤，亦抽空出席活動吸金。今天（6日）他以品牌大使身分，出席財富博覽講座，明日返內地舉行一場商演，完成後才正式閉關，專心演出紅館騷。

身為兩子之父克勤自言不擅投資，財政大權交予太太盧淑儀及專業顧問管理，他就專心努力掙錢；同時他向現年分別15歲及13歲的兒子，灌輸簡單理財概念，例如零用錢運用，他指兩個仔性格不同，一個對錢銀看得著緊，另一個就寬鬆。

李克勤言談間透露兒子思想早熟，並懂得反過來提醒父親掙錢辛苦，應小心處理，笑指他的兒子早熟，有機會好快升呢做老爺，克勤聞言一臉無奈，聲稱想兒子先專心讀書，也沒聽過他們交女朋友，他說：「據我觀察就應該未有女朋友，平日都有跟他們傾少許感情事，有提醒他們不一定要看女仔外表，當然外表也很重要，我對小朋友拍拖持半開放態度，因為再過多幾年後，他們都不用聽你講。」

開騷在即，仍要頻撲往返內地工作，克勤解釋證明他受客戶歡迎，而且家庭負擔亦好重。他表示演唱會綵排時間較長，但過程順利，已邀請內地歌唱比賽《中國好聲音》兩位冠軍學員擔任嘉賓。提到日前報道，指有人聲稱以時薪100元，為克勤演唱會招募臨時工作人員，克勤重申絕無此事。

（即時娛樂）