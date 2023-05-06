奶仔「金句王」上身開解靚女 「大馬楊采妮」Jessye拍拖遇暴力男 (18:46)

J2綜藝節目《野外步出3玩野加大馬》由方紹聰（奶仔）身兼監製及主持。第4集出場的是「大馬楊采妮」林桔欣（Jessye），她試玩「瀑降」，一開始便不停跣腳，更多次撞向石壁，但堅強又捱得的Jessye全程零投訴，表現令教練Teng Sir讚歎，原來Jessye童年過得並不快樂︰「父母會嘈交、打交，老竇係會飲到好醉，之後返嚟會踢爛所有房門。」她又透露寫日記時曾寫過：「好驚自己係咪會咁樣死咗 （被打死）。」Jessye指因為童年陰影，很遲才敢拍拖，可惜依然遇人不淑，她說︰「前度男友會郁手打人，一開始係好小事，好快演變成打交，試過被打到耳仔內出血，1個月聽唔到嘢。」

第5集出場的「黎姿2.0」的羅慧峮（Evonne），她與奶仔玩War game，穿上厚重護具的Evonne，在場地內跑來跑去毫不惜身。Evonne真情對話時﹐提到身上的紋身，原來該紋身是為紀念摯親家人離世而紋，除了想藉此鼓勵自己，也算是對離世家人的思念。

談到離世親人，看似硬淨的Evonne亦忍不住落淚，她憶述當時很幸運能趕及見對方最後一面，並感嘆表示只要珍惜過便不留憾：「到𠵱家我都冇遺憾，因為佢生前我盡咗心意對佢好。（大家）唔好愛嘅人過咗身先嚟喊，冇用㗎。」

（即時娛樂）