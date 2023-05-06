中文金曲｜MIRROR膺最佳組合金獎 全員工作在身缺席頒獎禮 (21:44)

MIRROR膺「最佳樂隊/組合獎」金獎，但他們因有工作在身而缺席頒獎禮。（資料圖片）

港台《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》今晚（6日）在紅館舉行，「最佳樂隊/組合獎」方面，金獎得主MIRROR﹑銀獎為Supper Moment（SM）﹑銅獎是石山街，不過MIRROR因為工作在身，全員未能出席領獎；而優秀流行華語歌曲獎是五月天的《為你寫下這首情歌》，雖然五月天未有現身，但預先拍片多謝港台支持。

另外，早前在《香江暖流》其中一個環節《極速15秒》比賽擔任主持鄧添樂，今晚現身時深受歡迎，他即席以15秒數出樂隊和組合名，而霍啟山則負責頒「最佳樂隊/組合獎」。

（即時娛樂）