中文金曲｜大贏家張天賦感激馮允謙幫忙 想對方做自己背後或並肩男人 (16:13)

入行短短兩年的張天賦（MC），在昨晚舉行的《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》連掃4獎，包括十優歌手、十大中文金曲、最優秀流行歌手大獎（男歌手）﹑及全球華人至尊金曲獎成為大贏家。MC受訪時自言資歷尚淺，得到那麼多個重分量獎項像中頭獎般，非常開心及意外，同時感謝前輩的提醒（港台前助理廣播處長張文新寄語要好好拿穩獎項）。

被問到可覺得短短日子已贏大獎時，他說︰「是，絕對很快，開始有壓力，要回去寫歌做音樂，追回節奏。」MC相信得大獎定必惹來質疑，坦言一直以來對其音樂稱讚、批評的聲音也有，他的目標是將這些聲音通通變成好聲音。

談到成績力壓獲得3個獎、曾為他寫歌的馮允謙（Jay），MC說︰「我們沒有分輸贏，我有幸得獎，需要重點表揚團隊付出的努力，當然也要多謝Jay。我入行後得到很多人幫助，否則不會得到那麼多人關注。」至於如何慶祝，他笑言雖然怕肥，但會打邊爐吃牛肉。被問到會否請食飯報答馮允謙時，他指對方要喼弗，希望將來有機會為對方寫歌、跟對方合唱，惟自己的工作已排至1、2年後。

追問他言下之意是否要馮允謙等兩年，MC回答︰「我要時間成長和進步，才有資格和他再合作。慢工出細貨，或許叫他幫幫我。（要他幫你幾多次才答謝他？）我希望音樂上有更好成就。（馮允謙多寫歌給你，就會有更好成就？）是。（想馮允謙成為你背後的男人？）他可以做我背後及並肩的男人。」追問是否馮允謙不能超越他時，MC愈說愈亂，遂向遠處的馮允謙求救。

馮允謙加入受訪，談到MC以他要喼弗為由拒請食飯時說︰「是，我要喼弗﹗」不過，馮允謙得知MC稱要2年後才為他寫歌後大反應地「嘩」了一聲，然後說︰「我可以等，或者我寫給他。」MC解釋其作曲技巧未成熟，馮允謙對他說︰「你已經好叻，或者我們一齊寫歌。」談到MC叫他當自己背後或並肩的男人，馮允謙續說：「我怎可以超越他？他唱歌好聽，就讓我再寫多些歌給他，然後跟他合唱。我唱少一點，他唱多一點，因為我喜歡當和音。（你很好人﹗） 做人是要對人好﹗」語畢，馮允謙連問MC 3次「我救不救到你」，又與MC握手。

（即時娛樂）